1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Verimsiz proje rafa kalkacak

Kamuda tasarruf dönemi başlıyor, enflasyon ve cari açığa savaş açılacak, mali disipline devam edilecek. Kamu idareleri, ödeneklerini aşamayacak, verimsiz harcamalar tasfiye edilecek. Devam eden projeler tamamlanacak. Zorunlu haller dışında yeni projeye başlanmayacak.
12 Eylül 2021 06:54
+Aa- Yazdır
Verimsiz proje rafa kalkacak

Türkiye pandemi sonrası döneme hazırlanırken, ekonomide yapılacak hamleler önümüzdeki süreçte daha ön planda olacak. Bu kapsamda "2022-2024 Dönemi Yatırım Programı" ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede "Bu dönemde sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek üzere kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurt içi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumak temel önceliklerimizdir" denildi.

Bu hedef ve öncelikler çerçevesinde yapılacaklar şöyle sıralandı:

Enflasyon ve cari açık oluşturmayan, ağırlıklı olarak yurt içi tasarruflar ve doğrudan yabancı yatırımlarla finanse edilen, verimli alanlara yönlendirilmiş yatırımlara ve ihracata dayalı, yeşil dönüşümü dikkate alan, istikrarlı, dengeli ve gelir dağılımı adaletini gözeten bir büyüme yapısı tesis edilecek.

Mali disipline kararlılıkla devam edilecek, kaynakların verimli kullanılması ve belirlenen alanlarda tasarruf sağlanacak, bu konuda yapısal değişiklikler hayata geçirilecek.

Kamu kaynaklarının kullanımında, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket edilecek. Kamu idareleri kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanacak.

VERİMSİZ HARCAMA ALANLARINA TASFİYE

Sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması için adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde vergi tabana yayılacak. Gönüllü uyumun artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, bu yolla oluşturulacak mali alanın da öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacak.

Beşeri sermayenin güçlendirilmesi, kapsayıcı büyüme yaklaşımının belirgin bir biçimde hayata geçirilmesi ve refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasına yönelik politikaların uygulanmasına devam edilecek.

ZORUNLU HALLER DIŞINDA YENİ PROEJE YOK

Kamu yatırım harcamalarından da azami düzeyde tasarruf edilecek. Kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecek.

Özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımları desteklenecek. İş, üretim, yatırım ortamını iyileştiren reformlara öncelik verilecek.

Proje bazında ödenek teklif ve tah-sislerinde, devam eden projelerden ve en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecek.

Tasarruf tedbirleri kapsamında, zorunlu haller dışında 2022 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacaktır.

STRATEJİK SEKTÖR VE PROJELERE ÖNCELİK

Türkiye'de kamu kaynaklarının gelecek 3 yıllık dönemde kullanılacağı öncelikli sektör ve projeler de belirlendi. Bu kapsamda;

İmalat sanayine girdi temin eden üretime yönelik projelere, kömür, petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynaklar ile rezervi tükenmekte olan ve arz güvenliğinin sağlanması açısından önem arz eden madenlerin aranmasına ve üretilmesine yönelik projelere öncelik sağlanacak.

YERLİ HAM MADDE VE SAVUNMA SANAYİİNE ÖNCELİK

Yerli ham maddenin değerlendirilmesine yönelik projelere ve savunma sanayi projelerine öncelik verilecek.

Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Sitesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri projelerinde sektörel ve tematik projeler öncelikli olarak yatırım programına alınacak.

Başta nükleer ve yenilenebilir enerji olmak üzere yerli ve özgün enerji teknolojileri geliştirme amaçlı yatırımlara öncelik verilecek.

Doğalgaz arz stoklarının yeterli düzeyde oluşturulmasına imkan sağlayacak projelere ve denizlerde keşfedilen rezervlerin ülke ekonomisine kazandırılmasına öncelik tanınacak.

Demir yolu yatırımlarında; Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Halkalı-Kapıkule projeleriyle, önemli yük merkezlerine iltisak hattı yapımı öncelikli olacak.

Deniz yolu yatırımlarında Filyos Limanı, Doğu Akdeniz Limanı ve Çandarlı Limanı'nın tamamlanmasına birinci derecede öncelik verilecek.

Yeni lojman yapımı tekliflerinde güvenlik kuruluşlarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki projelerine öncelik tanınacak.

Sağlık sektöründe fiziki gerçekleşmesi yüzde 75'in üzerinde olan projeler, inşaatı tamamlanan birimlerin donanım ihtiyaçlarıyla ilgili projeler, depreme karşı güçlendirme projeleri ilk aşamada kamu yatırımı alacak.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yabancı yatırımcı Türk şirketleri radarına aldı
12 Eylül 2021 07:06		 Toyota yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle üretimini düşürüyor
12 Eylül 2021 06:58
Memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler ne kadar artacak?
12 Eylül 2021 06:45		 Bakan Dönmez: Bulamazsınız dediniz bulduk
11 Eylül 2021 23:50
Ev sahiplerinden fırsatçılık..4-5 kira depozito isyenler var
11 Eylül 2021 12:22		 Binek araçların yarısı 2032'ye kadar elektrikli olacak
11 Eylül 2021 11:16
Türkiye'nin kamu yatırımlarında öncelikleri belli oldu
11 Eylül 2021 11:15		 Kahramanmaraş'a 350 milyon liralık 'altın' yatırım
11 Eylül 2021 10:49
Diyabet hastalarında yeterli beslenme programı yapılmalı
11 Eylül 2021 09:45		 Dolandırıcılar ikinci el araçlara dadandılar
11 Eylül 2021 09:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:43 - Bu tuzağa düşmeyin! Cenazeden bir gün sonra dolandırmaya çalıştılar07:34 - Aşısız taraftarların hilesi turnikede sona erdi07:23 - CHP'de adaylık kapışması07:15 - Meteorolojiden iki bölgeye uyarı: Sağanak yağış geliyor07:06 - Yabancı yatırımcı Türk şirketleri radarına aldı06:58 - Toyota yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle üretimini düşürüyor
06:54 - Verimsiz proje rafa kalkacak06:45 - Memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler ne kadar artacak?06:33 - Riskli gruptaki şahıs arkadaşını temaslı duruma düşürdü: Karantinaya alındılar06:24 - Çiftlik sahibini öldürdüler, büyükbaş hayvanları da vurdular06:14 - Balıkesir'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti00:05 - Saldırı sonucu ağır yaralanan asker hastanede şehit oldu
00:04 - 12 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Arazi tazminatı alan kamu personeli ile ilgili önemli ayrıntı23:54 - Prof. Dr. Ceyhan: Aşı korur, tedavi etmez23:53 - Akıncı TİHA'ya ABD'den övgü23:50 - Bakan Dönmez: Bulamazsınız dediniz bulduk
23:41 - 'Yoğun bakımdakilerin yüzde 20'si aşısız koronavirüs hastası'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Arazi tazminatı alan kamu personeli ile ilgili önemli ayrıntı
Saldırı sonucu ağır yaralanan asker hastanede şehit oldu
Memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler ne kadar artacak?
Çiftlik sahibini öldürdüler, büyükbaş hayvanları da vurdular
Verimsiz proje rafa kalkacak
12 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
Riskli gruptaki şahıs arkadaşını temaslı duruma düşürdü: Karantinaya alındılar
Balıkesir'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
Bu tuzağa düşmeyin! Cenazeden bir gün sonra dolandırmaya çalıştılar
Meteorolojiden iki bölgeye uyarı: Sağanak yağış geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evde kış hazırlığı 1
Sinekler 1
termon 1
dilekçe 1
itiraf 1
gece telefonun çalması 2
kadıköy hasır 1
8.400 TL maaşa garson bulamayan dürümcü 2
şu anda dinlenen şarkı 4
aşı deneyimleri 1
SON İLANLAR
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 7 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Kocasinan İmar 31 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Baysan Eğitim Kurumları 4 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Kartursaş 5 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları 1 İşçi Alacak
İstanbul Kahıthane SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Isparta Sarıidris Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam