1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'de adaylık kapışması

2023 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerine uzun bir süre varken, CHP'de başlayan adaylık yarışı devam ediyor. CHP kulislerinde ismi öne çıkan isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.
12 Eylül 2021 07:23
+Aa- Yazdır
CHP'de adaylık kapışması

İmamoğlu, son verdiği röportajında cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, "Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul'da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul'da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun bu sözleri parti içinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptığı şeklinde değerlendirildi.

TERS DÜŞMEMEK İÇİN AÇIKLAMA YAPTI

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının adaylıklarına ilişkin yaptığı bir değerlendirmede, "İkinci dönem de devam etmeliler" demişti. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla kamuoyunda ters düşmemek için bu ifadeleri kullandığı konuşuluyor. Kulislerde, İmamoğlu'nun konuşmasının devamında söylediği, "Birilerinin dediği gibi 'İstanbul'u alan Türkiye'yi alır' tezine de damga basmış olacağım. Benim yapmak istediğim budur. İnşallah az önce ifade ettiğim gibi İstanbul'un en başarılı belediye başkanı olurum" cümleleri ile de cumhurbaşkanlığı adaylığına kapıları kapatmama mesajı verdiği ifade ediliyor.

ORTAKLARLA ARAYI TUTACAK

Kulislerde, İmamoğlu'nun geri planda kalarak adaylık çalışmalarını gizli yürüteceği dillendiriliyor. İmamoğlu'nun Millet İttifakı ortakları HDP ve İYİ Parti ile de arayı iyi tutarak adaylık çalışmaları yürüteceği belirtiliyor.

Nur Banu Aras
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
12 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
12 Eylül 2021 00:04		 Akıncı TİHA'ya ABD'den övgü
11 Eylül 2021 23:53
Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı
11 Eylül 2021 22:48		 Erdoğan, 'Gençlerle Şiir Gecesi' programına katıldı
11 Eylül 2021 21:13
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
11 Eylül 2021 20:21		 Anket: Seçmenler, ittifaklardan ne kadar memnun?
11 Eylül 2021 20:20
İstanbul, Avrupa'nın 1 numaralı şehri seçildi
11 Eylül 2021 19:20		 Bakan Akar: Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı
11 Eylül 2021 17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de incelemelerde bulundu
11 Eylül 2021 17:12		 AK Partili Can: MKE işçisini masalarına meze yaptılar
11 Eylül 2021 16:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:43 - Bu tuzağa düşmeyin! Cenazeden bir gün sonra dolandırmaya çalıştılar07:34 - Aşısız taraftarların hilesi turnikede sona erdi07:23 - CHP'de adaylık kapışması07:15 - Meteorolojiden iki bölgeye uyarı: Sağanak yağış geliyor07:06 - Yabancı yatırımcı Türk şirketleri radarına aldı06:58 - Toyota yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle üretimini düşürüyor
06:54 - Verimsiz proje rafa kalkacak06:45 - Memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler ne kadar artacak?06:33 - Riskli gruptaki şahıs arkadaşını temaslı duruma düşürdü: Karantinaya alındılar06:24 - Çiftlik sahibini öldürdüler, büyükbaş hayvanları da vurdular06:14 - Balıkesir'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti00:05 - Saldırı sonucu ağır yaralanan asker hastanede şehit oldu
00:04 - 12 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Arazi tazminatı alan kamu personeli ile ilgili önemli ayrıntı23:54 - Prof. Dr. Ceyhan: Aşı korur, tedavi etmez23:53 - Akıncı TİHA'ya ABD'den övgü23:50 - Bakan Dönmez: Bulamazsınız dediniz bulduk
23:41 - 'Yoğun bakımdakilerin yüzde 20'si aşısız koronavirüs hastası'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Arazi tazminatı alan kamu personeli ile ilgili önemli ayrıntı
Saldırı sonucu ağır yaralanan asker hastanede şehit oldu
Memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler ne kadar artacak?
Çiftlik sahibini öldürdüler, büyükbaş hayvanları da vurdular
Verimsiz proje rafa kalkacak
12 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
Riskli gruptaki şahıs arkadaşını temaslı duruma düşürdü: Karantinaya alındılar
Balıkesir'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
Bu tuzağa düşmeyin! Cenazeden bir gün sonra dolandırmaya çalıştılar
Meteorolojiden iki bölgeye uyarı: Sağanak yağış geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mutsuzluğu engellemenin yolları 1
acı biber doğramış elini ağzına burnuna dokundurmak 4
yüzyüze eğitim 1
aşı deneyimleri 1
8.400 TL maaşa garson bulamayan dürümcü 2
ekmek çorbası 1
kadıköy hasır 1
Sağlık Bakanının bu akşam 18 de yapacağı açıklama 1
Tamamlayıcı sağlık sigortası 1
şu an çalan şarkı 1
SON İLANLAR
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 7 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Kocasinan İmar 31 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Baysan Eğitim Kurumları 4 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Kartursaş 5 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları 1 İşçi Alacak
İstanbul Kahıthane SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Isparta Sarıidris Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam