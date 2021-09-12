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Hükümet üyeleri sosyal medyada kimi takip ediyor?

Sosyal medya Hükümet'in de sıkı takibinde. Daha çok yaptıkları çalışmaları, etkinlikleri ve mesajlarını paylaşan siyasetçiler, az sayıda hesabı takip etmekten de geri kalmıyor. İşte siyasilerin takibindeki renkli hesaplar...
12 Eylül 2021 07:52
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Hükümet üyeleri sosyal medyada kimi takip ediyor?

Sosyal medya, toplumun her kesiminde olduğu gibi siyasilerin de hayatında önemli bir yere sahip. Hükümetin 18 üyesinin 16'sının Instagram hesabı bulunuyor. Daha çok yaptıkları çalışmaları, etkinlikleri ve mesajlarını paylaşan siyasetçiler, az sayıda hesabı takip etmekten de geri kalmıyor. Instagram profillerini mercek altına aldığımız hükümet üyeleri daha çok birbirlerinin hesaplarını izliyorlar. Ancak, yoğun bir şekilde olmasa da kültür-sanat, edebiyat, müzik ve gastronomi gibi farklı alanlara da yöneldikleri görülüyor.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre; işte o renkli takiplerden bazıları...

NUSRET DE VAR ÜMİT BESEN DE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hükümetin Instagram hesabı olmayan iki üyesi. En çok takipçisi bulunan hükümet üyesi ise 11 milyon 700 bin takipçi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. En çok gönderisi olan isim ise 7 bin 64 paylaşım ile Bakan Soylu. En çok hesabı takip eden isim de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli. Adalet, Aile, Spor ve Sanayi Bakanlarının şef Ömür Akkor'u takip etmesi dikkat çekiyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy şef Nusret Gökçe'yi, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu gurme Vedat Milor ile Günaydın Et ve Restaurantlar Grubu Kurucu Ortağı Cüneyt Asan'ı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Şef Burak Özdemir'i izliyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün favorileri arasında ise sanatçı Cüneyt Arkın ve Ümit Besen gibi isimler de yer alıyor.

MESUT ÖZİL'E YAKIN MARKAJ

25 bin 900 takipçisi olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 255 hesabı da takip ediyor. Gönderi sayısı ise 490. KADEM'in bütün hesapları takip listesinde. Ayrıca Yazar Mehmet Taşpınar, Prof. Dr. Mehmet Öz, futbolcu Mesut Özil ve eşi Amine Özil de yakın takipte olduğu isimler.

ERDOĞAN 3 HESABI TAKİP EDİYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 9 milyon 600 bin takipçisi var. Hükümet üyelerinin hepsi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı'nın hesabını takip ediyor. Erdoğan ise sadece üç hesabı takip ediyor. Gönderi sayısı ise 753. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte "Akparti" ve "Tcbestepe" hesaplarını izliyor.

VARANK NASA'YI TAKİPTE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 273 bin takipçisi var. 108 hesabı da izliyor. 835 gönderi yapmış. İzlediği hesaplar arasında tenor Murat Karahan, Yapımcı Ferhat Eşsiz, Şef Ömür Akkor ve tabii ki Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA var.
Hürriyet
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