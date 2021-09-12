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3 çocuk annesi, oğlunun davası için hukuk okuyor

Konya'da yaşayan biri otizmli, diğeri kaza sonrası engelli kalan 3 çocuk annesi Gülistan Sarkurt, 7 yıl önce oğlu Canberk'in geçirdiği trafik kazasının ardından hukuk okumaya karar verdi. Geçen yıl kazandığı hukuk fakültesinin ilk yılında, 160 sınıf arkadaşını geride bırakarak bölüm birincisi olan ve tam burs almaya hak kazanan Sarkurt, 'Hem ailemle ilgilendim hem derslerime çalıştım. İsteyince, çalışınca, sevince başarı geliyor' dedi.
12 Eylül 2021 08:10
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3 çocuk annesi, oğlunun davası için hukuk okuyor

Konya'da 16 yıl önce hayatlarını birleştiren Gülistan Sarkurt (35) Gökhan Sarkurt (38) çiftinin Canberk (15), Berat Kaan (13) ve Yiğit İbrahim (4) adını verdikleri 3 çocukları oldu. Berat Kaan'ın 2 yaşındayken otizmli olduğunu öğrenen çiftin diğer oğulları Canberk'e, 2014'te kamyon çarptı. Ağır yaralanan Canberk aylar süren tedaviye rağmen engelli kaldı.

Kaza nedeniyle Sarkurt ailesi yıllardır verdiği hukuk mücadelesi halen devam ederken, süreçten etkilenen Gülistan Sarkurt, "Başkalarının hayatına dokunabilirim" düşüncesiyle geçtiğimiz yıl girdiği üniversite sınavından eşit ağırlıkta 44 bininci, sözelde ise 3 bininci oldu ve çok istediği Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

'BÖLÜM BİRİNCİSİ OLDU VE TAM BURS KAZANDI'

Pandemi nedeniyle zaman zaman okulda, zaman zaman da online olarak derslere katılan Gülistan Sarkurt, yılsonunda 3.89 puan ortalamasıyla, 160 sınıf arkadaşını geride bırakarak bölüm birincisi oldu. Bu başarı ile birlikte tam burslu olarak okumaya hak kazanan Sarkurt, "Hem çocukların dersleri ile hem kendi derslerimle ilgilendim.

Bu süreçte çocuklarım biraz daha fazla sorumluluk sahibi oldular. Beni ders çalışırken görünce onlarda çalışıyorlardı. Hem kendimi hem onları idare ettim. Önemli olan düzenli çalışmaktı. Her gün tekrar ettim. Çalışınca oluyor. Bunun için istemek ve sevmek lazım. Bölümümü de çalışmayı da seviyorum. Sınıfın ablası konumundayım.

Arkadaşlarımın hepsi arayıp tebrik etti. Tam burs kazandığım gün sevinçten eşime sarılıp ağladım. Bu süreçte eşimin desteği de inanılmazdı. Çocuğumum kreşteki hocaları bile 'sen yeter ki ders çalış biz biraz daha fazla bakarız' diyerek bana çok büyük destek oldular. Her şeyin üzerinden hep beraber geldik.

Artık üniversiteye vereceğim parayı çocuklarımın eğitimi için harcayacağım. Hedefim 3 yıl aktif avukatlık yaptıktan sonra 2 yıl hakimlik-savcılık sınavına girme hakkım var. Onu deneyeceğim. Çok çalışıp bu bilgilerimi hakimlik-savcılıkta yada avukatlıkta kullanmak istiyorum" dedi.

"O YETERKE ÇALIŞSIN, BEN YEMEKLERİ YAPARIM"

Eşinin başarısı ile gurur duyduğunu belirten Gökhan Sarkurt ise, "Gerçekten büyük bir başarı. Sabahlara kadar ders çalıştı. Yeri geldi çocuklarla, yemekle, evle ben ilgilendim. Ama benim için hiç sorun olmadı. Eşimin başarılı olması daha önemliydi. İkinci sınıfta da eşimden başarı bekliyoruz.

O yeter ki başarılı olsun ben ev işleri yapmaya, çocuklara daha fazla bakmaya razıyım. Eşime en güzel yemekleri yapacağım. Hayatı güzelce paylaştığımız için bu başarı geldi. Eşim ben ve çocuklarımızla birlikte bir bütünüz" ifadelerini kullandı.

TOLGA YANIK
Sabah
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