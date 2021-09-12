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Bakanlık harekete geçti! 0850'li hatlara ilk cezalar kesildi

0850'li hatlardan arayarak vatandaşa internet satmaya çalışan dolandırıcılara karşı Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) harekete geçerken bu konuda ilk cezalar da kesilmeye başlandı. Ticaret Bakanlığı, 'haksız ticari uygulama' başlığı altında Türk Telekom ortak markasını kullanan TTNET A.Ş. ile herhangi bir bağı olmadığı halde bu markanın internetini vatandaşlara satmaya çalışan iki şahsa ceza kesti.
12 Eylül 2021 08:18
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Bakanlık harekete geçti! 0850'li hatlara ilk cezalar kesildi

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Türk Telekom adını kullanarak vatandaşlara internet satmaya çalışan 0850'li hat işleticilerine ceza kesti. Haksız ticari uygulama başlığı altında yapılan incelemeler sonucunda, 0850'li telefon hatlarından muhtelif sayıda tüketicinin Türk Telekom adına arandığı ve bu aramalarda "Türk Telekom" hizmetlerine yönelik tanıtımlar yapıldığı belirlendi.

ŞİRKETLE BİR BAĞLARI BULUNMUYOR

Ancak Türk Telekom ortak markası TTNET A.Ş. ile herhangi bir bağı bulunmadığı gerçeği altında ticari uygulamada bulunan şahıslar tarafından Türk Telekom firmasının itibarından haksız biçimde yararlanıldığı ve Türk Telekom ismi ile şahsı lehine haksız kazanç elde ettiği, bu durumun da haksız rekabete yol açtığı tespitine varıldı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu kararında şöyle dedi:

"Diğer taraftan, bahsi geçen aramaların dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği ve tüketicilerin normal şartlar altında taraf olmayacağı bir işleme taraf olmasına yol açan aldatıcı bir ihtimal doğurması gerekçesiyle haksız ticari uygulama niteliğinde olduğu değerlendirilmiş olup, inceleme konusu ticari uygulamaların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğu tespit edilmiştir."

Bakanlık bu bilgiler ışığında vatandaşları 0850'li hatlardan arayan Bahriye Keriman Gürses ile Mustafa Alıcı adlı şahıslar hakkında 11 bin 429'ar lira idari para cezası uyguladı.

BTK VE TİCARET BAKANLIĞINA ŞİKAYET EDİLDİLER

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, daha önce yaptığı açıklamada vatandaşı çoğunlukla 0850'li hatlardan arayarak internet satmaya çalışan dolandırıcılara karşı uyararak, "Konuyu Ulaştırma Bakanımız ve bakan yardımcımız ile Ticaret Bakanımıza ilettim. Bu konuda 122 firma için BTK'ya 226 firma için de Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunduk.

Türk Telekom'un marka itibarını da zedeleyecek şekilde yapılan bu dolandırıcılık ile vatandaşlarımız mağdur ediliyor. Altında x,y,z firmaları yazan sözleşmelerle 'oltalama' diye tabir edilen yöntemle vatandaşı dolandırıyorlar. Biz bu numaraları tespit ediyoruz, BTK'ya diyoruz ki 'şöyle bir numara var, Türk Telekom ismini kullanarak bu numara vatandaşları dolandırmaya çalışıyor, bizim marka itibarımızı da zedeliyor. Vatandaşları da mağdur ediyor' diyerek şikayet ediyoruz" demişti.

BARIŞ ŞİMŞEK
Sabah
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