İbn Haldun Üniversitesi aşıda geri adım attı

İbn Haldun Üniversitesi de 27 Ağustos'ta Senato Toplantısı'nda aldığı kararla, tüm öğrenci, akademisyen ve idari çalışanlarının üniversiteye girebilmeleri için aşı zorunluluğu getirmişti. Ancak öğrencilerin tepkisi üzerine üniversite, bu kararında geri adım attı.

Üniversite internet sitesinde bilgilendirme mesajı yayınlayarak, senato kararını güncellediğini duyurdu. 10 Eylül'de alınan yeni karara göre 24 Eylül'den itibaren tüm öğrenciler, akademisyen ve idari çalışanların üniversiteye girebilmeleri için en az bir doz, 1 Kasım'dan itibaren de en az iki doz aşı yaptırmış olmaları zorunlu tutuldu.