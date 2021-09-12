3 ilde yüz yüze eğitime korona engeli! Öğrenciler karantinaya alındı
|12 Eylül 2021 09:17
|+Aa- Yazdır
Yüz yüze eğitimde karantina haberinin geldiği ilk il Bilecik oldu. Merkeze bağlı Vezirhan Beldesinde eğitim veren Vezirhan Ortaokulu'nda eğitim gören 6'ıncı sınıf öğrencilerinin 2'nin PCR testi sonuçları pozitif çıktı.
23 öğrencisi bulunan sınıf hemen karantinaya alınırken, evlerine gönderilen öğrenciler 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları bildirildi.
UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ
Öte yandan dün de Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi ve Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi 3'er öğrencinin PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştı. İki okuldan 2 sınıf karantinaya alınırken, bu öğrencilerinden 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları bildirilmişti.
DENİZLİ'DE 6 OKULDA GÖRÜLDÜ
Denizli'de Şemikler Ortaokulunda 7. sınıf şubelerinden birinde 2 öğrencinin corona virüsü belirtileri göstermesi üzerine PCR testi uygulandı. Öğrencileri pozitif çıkması sonucu sınıf karantinaya alındı. Karantinaya alınan sınıfta eğitim ise uzaktan devam ediyor.
Denizli genelinde karantinaya alınan okul sayısı ise 4'ü lise, 2'si ortaokul olmak üzere toplamda 6 oldu.
ERZİNCAN'DA BİR SINIF KARANTİNAYA ALINDI
Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf da okuyan 2 öğrencinin PCR testinin pozitif çıkması sonucunda sınıfta bulunan tüm öğrenciler evlerinde karantinaya alındı.
Öğrenciler, hijyen kurallarına dikkat edilerek okul çıkışında velilerin gözetimi altında evlerine gönderilirken, sınıf ise dezenfekte edildi. Yakın temaslı öğrencilerin 14 gün boyunca karantinada kalacakları bildirilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
ÖĞRETMENLER KARANTİNAYA ALINMADI
Öte yandan, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için konu hakkında tüm tedbirleri aldı. Ayrıca okulda eğitim vermeye devam eden öğretmenlerin ise karantinaya alınmadığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakanlık harekete geçti! 0850'li hatlara ilk cezalar kesildi
12 Eylül 2021 08:18
|Riskli gruptaki şahıs arkadaşını temaslı duruma düşürdü: Karantinaya alındılar
12 Eylül 2021 06:33
|Türkiye'de ilk kez kuruldu, 'akıllı kavşak' dönemi başladı
11 Eylül 2021 22:33
|Nüfusu üçe katlanan Bodrum'a yeni hastane yapılıyor
11 Eylül 2021 22:05
|Bitlis'te 9 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
11 Eylül 2021 21:50
|Bakırköy'de asayiş uygulaması: İlçede giriş çıkışlar kapatıldı
11 Eylül 2021 20:10
|İl Milli Eğitim Müdürü, koltuğunda 25 gün oturabildi
11 Eylül 2021 19:23
|KKTC'ye girişlerde PCR testi ve QR kodu şartı devam edecek
11 Eylül 2021 18:38
|İBB'ye önerildi, hayata geçiyor: Yetersiz Bakiye projesi
11 Eylül 2021 18:34
|Öğretmenlere ilk yardım eğitimleri veriliyor
11 Eylül 2021 16:34