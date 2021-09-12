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3 ilde yüz yüze eğitime korona engeli! Öğrenciler karantinaya alındı

Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının ardından art arda karantina haberleri geldi. Erzincan, Sivas ve Bilecik'teki bazı öğrencilerin coronaya yakalanması sonucu 3 sınıfta 14 günlük karantina kararı alındı.
12 Eylül 2021 09:17
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3 ilde yüz yüze eğitime korona engeli! Öğrenciler karantinaya alındı

Yüz yüze eğitimde karantina haberinin geldiği ilk il Bilecik oldu. Merkeze bağlı Vezirhan Beldesinde eğitim veren Vezirhan Ortaokulu'nda eğitim gören 6'ıncı sınıf öğrencilerinin 2'nin PCR testi sonuçları pozitif çıktı.

23 öğrencisi bulunan sınıf hemen karantinaya alınırken, evlerine gönderilen öğrenciler 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları bildirildi.

UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ

Öte yandan dün de Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi ve Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi 3'er öğrencinin PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştı. İki okuldan 2 sınıf karantinaya alınırken, bu öğrencilerinden 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları bildirilmişti.

DENİZLİ'DE 6 OKULDA GÖRÜLDÜ

Denizli'de Şemikler Ortaokulunda 7. sınıf şubelerinden birinde 2 öğrencinin corona virüsü belirtileri göstermesi üzerine PCR testi uygulandı. Öğrencileri pozitif çıkması sonucu sınıf karantinaya alındı. Karantinaya alınan sınıfta eğitim ise uzaktan devam ediyor.

Denizli genelinde karantinaya alınan okul sayısı ise 4'ü lise, 2'si ortaokul olmak üzere toplamda 6 oldu.

ERZİNCAN'DA BİR SINIF KARANTİNAYA ALINDI

Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf da okuyan 2 öğrencinin PCR testinin pozitif çıkması sonucunda sınıfta bulunan tüm öğrenciler evlerinde karantinaya alındı.

Öğrenciler, hijyen kurallarına dikkat edilerek okul çıkışında velilerin gözetimi altında evlerine gönderilirken, sınıf ise dezenfekte edildi. Yakın temaslı öğrencilerin 14 gün boyunca karantinada kalacakları bildirilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÖĞRETMENLER KARANTİNAYA ALINMADI

Öte yandan, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için konu hakkında tüm tedbirleri aldı. Ayrıca okulda eğitim vermeye devam eden öğretmenlerin ise karantinaya alınmadığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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