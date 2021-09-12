Balıkesir'de ikinci 'çarşaflı kadını zincire vurma' skandalı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde zincirlenmiş çarşaf giyen bir kadının görüntüsü gündeme bomba gibi düşmüştü. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından sunulan skandal gösteride çarşaf giyen bir kadın önce zincire vurulmuş ardından da zeybek oynayan efeler tarafından kurtarılarak çarşafı çıkarılmıştı.

Kaymakam merkeze çekildi, soruşturma başlatıldı

Çarşaf giyen kadınlara bir hakaret niteliğindeki bu törene birçok kesim tarafından tepki mesajları yağarken İçişleri Bakanlığı ve Balıkesir Valiliği tarafından da soruşturma açıldı. Edremit Kaymakamı merkeze çekilirken, olayın sorumluları ile ÇYDD hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Bu görüntülerin sarsıcı etkisi gündemdeki sıcaklığını korurken benzer bir törenin bir kaç gün önce Bigadiç'te de sergilendiği ortaya koyuldu. Ortaya çıkan görüntülerde Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu'nun zincire vurulmuş çarşaflı kadın önünde kürsüye çıkıp konuşma yaptığı görülüyor. Haber ajanslarına düşen bilgilere göre Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın'ın da o törende bulunduğu anlaşıldı.