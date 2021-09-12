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Vali ceketi çıkardı, traktörle yer fıstığı hasadı yaptı

Türkiye'de yer fıstığı üretiminde önemli bir yere sahip olan Osmaniye'de hasat şenliği başladı. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce düzenlenen hasat etkinliğine katılan Vali Erdinç Yılmaz, ceketini çıkartıp bindiği traktörle yer fıstığı hasadı yaptı.
12 Eylül 2021 09:47
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Vali ceketi çıkardı, traktörle yer fıstığı hasadı yaptı

Türkiye'de Adana'dan sonra yer fıstığı ekimi ve üretiminde ikinci sırada olan Osmaniye'de hasat şenliği başladı. Geçen yıla göre bu yıl ekim alanında yüzde 10 civarında artış yaşanarak 165 bin dönem alana ekimi yapılan yer fıstığında 63 bin ton rekolte beklenen Osmaniye'de Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hasat etkinliği düzenlendi. Hasat etkinliğine katılan Vali Erdinç Yılmaz, ilk olarak Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut'tan hasatla ilgili bilgiler aldı.

Yer fıstığında birinci hasadın başladığını ifade eden Bulut, "Osmaniye genelinde kabuklu yer fıstığı üretimi 2020 yılında 150 bin dönüm alanda 53 bin ton olup TÜİK 2020 yılı verilerine göre Osmaniye Adana'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. İlimizde dekara verim ortalaması 380 kilogram civarındadır. 2021 yılı kent geneli yer fıstığı üretimi bir önceki yıla göre yüzde 110 civarında artış göstererek 165 bin dönüm olup dekara ortalama verimin 380 kg/da olduğu tespit edilmiştir. 2021 yılı Osmaniye'de 63 bin ton rekolte beklenmektedir" diye konuştu.

Hasatla ilgili bilgileri aldıktan sonra ceketini çıkartan Vali Erdinç Yılmaz, traktörün direksiyonuna geçti. AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy'unda eşlik etmesiyle Vali Yılmaz kullandığı traktörle hasat gerçekleştirdi. Bir süre hasat yaptıktan sonra etkinlik alanına dönen Vali Erdinç Yılmaz, bir süre çiftçilerle sohbet etti.

Etkinlik alanında bulunan çocukları da bir süre sohbet eden Vali Erdinç Yılmaz, sohbetin sonunda ihmal çocuklara tek tek oyuncak dağıttı. Daha sonra çiftçilere bereketli hasatlar dileyen Vali Yılmaz program alanından ayrıldı.
İhlas Haber Ajansı
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