Eren-2 operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|12 Eylül 2021 10:06
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-2 operasyonları kapsamında Lice kırsalında Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince J-SİHA desteğiyle operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 2 PKK'lının silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.
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