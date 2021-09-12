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Nüfusa oranla en fazla vaka görülen Rize'de bulaşlar 'aile içi'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel koronavirüs vaka haritasında nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Rize'de filyasyon ekipleri, vakaların yoğunlukla 'aile içi' bulaş kaynaklı olduğunu tespit etti.
12 Eylül 2021 10:21
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Nüfusa oranla en fazla vaka görülen Rize'de bulaşlar 'aile içi'

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından, 28 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Haritada en çok vaka yoğunluğu yaşanan iller listesinde Rize, geçen hafta olduğu gibi yine birinci sırada. Rize'de önceki hafta 100 binde 614,18 olan vaka sayısı 653,10'a yükseldi. Çay göçü ile nüfusu ikiye katlanan Rize'de filyasyon ekipleri, vakaların 'aile içi' bulaş kaynaklı olduğunu tespit etti. Kentte tersine göçle vakaların düşmesi bekleniyor.

'DAR ALANDA KISA PASLAŞMALAR YAPAN BİR VİLAYETİZ'

Rize Valisi Kemal Çeber, arzu etmedikleri bir liderliği yaşadıklarını belirterek nüfusa oranla vaka yoğunluğu en fazla olan ilin Rize olduğunu söyledi.

Kentin nüfusunun şu anda 700 binlerde olduğunu ifadeden Çeber "Köyler, yaylalar tıklım tıklım. 600- 700 bin kişinin testi yapıldığında ve bunlar pozitif çıktığında Rize'ye yazılıyor. Oranlama yapılırken, bizim gerçek nüfusumuz 350 bin üzerinden değerlendirildiği için bu pozitifler de otomatik olarak Rize'ye yansıyor. Dar alanda kısa paslaşmalar yapan bir vilayetiz. Coğrafi ve fiziki özelliklerimizden dolayı başka geniş alanlı illerin 2-3 bin metrekarede yaşadığı sosyal hayatı biz 150-200 metrekarede yaşıyoruz. Bunun yanı sıra çay sezonundayız. 3'üncü sürgünümüz başlamak üzere, diğer illerde yaşayan üreticiler bölgeye geldiler" dedi.

'YOĞUNLUK ÇAY HASADI BİTENE KADAR DEVAM EDER'

Rize'de artan vaka sayılarından endişe ettiğini belirten Fazlı Kutmen "Şu an Rize'deki nüfus yoğunluğunu trafikte bile hissediyoruz, araba park etmeye yer bulamıyoruz. Çay zamanı olduğu için il dışından gelen- gidenler fazla. Bu durumda vaka sayısını haliyle yükseltiyor. Okullar açıldığı için geri dönüşler başladı ama geri dönmek istemeyenler de var. Bu yoğunluk 3'üncü sürgün çayın bitimine kadar devam eder diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'NÜFUS YOĞUNLUĞUNU HİSSEDİYORUM'

Coşkun Koto da "Çay zamanı ve tatili olduğu için büyükşehirlerden çok fazla göç alıyoruz. Ben en yoğun caddede esnafım, o yoğunluğu hissediyorum. Bu yoğunluğun da bir ay daha süreceğini düşünüyorum, sonrasında vaka sayıları düşer. Burada dikkat etmemiz gereken şey; aşılarımızın olması. Ortada bir salgın varsa herkes aşılarını olmalı" dedi.

Haşmet Uzun ise "Rize'de çok yoğunluk var, insanlar hep iç içe duruyor. Geçen gün parkta yaşlı bir amcanın yanında otururken amca 'Bana yaklaşma ben de Covid-19 var' dedi. Hemen polisi arayıp şikayet ettim. Vatandaş kendisinin Covid-19 olduğunu bilerek düğüne gidiyor, orada horon oynuyor. İnsanlarla temas halinde oluyor, sonrasında herkese yayılıyor" diye konuştu.

'ÇAY, DÜĞÜN İÇİN GELENLER HASTALIĞI GETİRDİ'

Aile içi görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Davut Ahmetoğlu "Rize'de mahallelerde, köylerde birbirinin evine misafir olma olayı çok fazla olduğu için vakalar sürekli artıyor. Dışarıdan gelen misafirlerle Rize'nin nüfusu 700-800 binleri buldu. Çay ve düğün için gelenler hastalığı Rize'ye getirdi. Rize'de aile bağları çok sıkı olduğu için insanlar maskesiz birbirlerine sarılıp yan yana oturabiliyor. Hastalığın birbirine geçme olasılığı artıyor" dedi.
DHA
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