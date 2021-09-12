1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kaybolan Filistinli tıp öğrencisi için 9 gündür umutlu bekleyiş sürüyor

Konya'da üniversite öğrencisi Filistinli Muhammed Salhab'dan 9 gündür haber alınamıyor.
12 Eylül 2021 10:26
+Aa- Yazdır
Kaybolan Filistinli tıp öğrencisi için 9 gündür umutlu bekleyiş sürüyor

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan ve merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde yaşayan son sınıf öğrencisi Salhab, 3 Eylül Cuma günü kayboldu.

Salhab'dan haber alamayan üniversite arkadaşları, karakola kayıp müracaatında bulundu.

Kayıp gencin bulunması için polis ekipleri çalışma başlatırken 9 gündür izine rastlanamayan Salhab'ın arkadaşları, kaçırıldığı şüphesi üzerinde duruyor.

Salhab'ın okul arkadaşlarından doktor Ozan Yıldırım, AA muhabirine, Salhab'ın 3 Eylül'de camiye gitmek için evden çıktığını, o günden bu yana haber alamadıklarını söyledi.

O gün, Salhab'ın telefonunun sinyalinin kesildiğini öğrendiklerini ifade eden Yıldırım, "Cuma vaktinden sonra polise bir araçtan inen 5-6 maskeli kişinin, arkadaşımızı zorla araca bindirdiği ihbarı yapılıyor. Bizim olaydan cumartesi günü haberimiz oldu. Bazı arkadaşlarımız, Muhammed'in evine gitti. Evde tüm eşyaların yerinde olduğunu ancak Muhammed'in evde olmadığını görmüşler. Bunun üzerine pazar akşamı kayıp müracaatında bulunduk." diye konuştu.

- "Filistin'deki ailesi de çok üzgün"

Yıldırım, polisin müracaat üzerine yaptığı araştırmada Salhab'la ilgili herhangi bir otel, hastane veya seyahat bilgisine ulaşılamadığını belirtti.

Arkadaşlarından 9 gündür haber alamadıklarını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Görgü tanıklarının polise verdiği ifadeler doğrultusunda arkadaşımızın kaçırıldığını düşünüyoruz çünkü arkadaşımızın herhangi bir problemi veya sıkıntısı yoktu. Kaçırıldığı iddia edilen araçla ilgili bir bilgi veya ize rastlanmadı. Arkadaşımızın bir an önce bulunmasını istiyoruz. Salhab, tıp fakültesinde okuyan pırıl pırıl, herkesin sevdiği bir genç. Filistin'deki ailesi de çok üzgün. Onlar da evlatlarının bir an önce okulunu bitirip doktor olmasını istiyordu."

- "Okulu bitirince Türkiye'de göreve başlayacaktı"

Okul arkadaşlarından Filistinli Halid Owowi de Salhab ile kaybolmadan bir gün önce görüştüğünü dile getirdi.

Fakültede oturup bir süre muhabbet ettiklerini, arkadaşının herhangi bir psikolojik sıkıntısının olmadığını belirten Owowi, "Muhammed, pazartesi günü okula gelmeyince soranlar olmaya başladı. Yapılan araştırma neticesinde arkadaşımızın kaybolduğunu anladık." şeklinde konuştu.

Owowi, Salhab'ın Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na hazırlandığını kaydederek, "Muhammed, sınavın ardından bir branş seçip Türkiye'de kalmayı istiyordu. Arkadaşımız 9 gündür yok. Polis, soruşturmayı devam ettiriyor. Bizim de tek isteğimiz Muhammed'in bulunması veya en ufak bir bilgiye ulaşmak." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İndirim yapmadı diye tezgahtaki kıza çay döktü
12 Eylül 2021 10:37		 Müdür ve eşinden, müdür yardımcısına şikayet dayağı
12 Eylül 2021 09:05
Seda Nur'un sır ölümü: Otopsi her şeyi ortaya çıkaracak
12 Eylül 2021 08:54		 İmamoğlu'nun 'Özel Kalemiyim' dedi, otomobili taş yağmuruna tuttu
12 Eylül 2021 07:58
Bu tuzağa düşmeyin! Cenazeden bir gün sonra dolandırmaya çalıştılar
12 Eylül 2021 07:43		 Aşısız taraftarların hilesi turnikede sona erdi
12 Eylül 2021 07:34
Çiftlik sahibini öldürdüler, büyükbaş hayvanları da vurdular
12 Eylül 2021 06:24		 Balıkesir'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
12 Eylül 2021 06:14
Polis memuru ve gece bekçisi pitbull saldırısında yaralandı
11 Eylül 2021 22:56		 Denetimden kaçarken 2 polise çarpan sürücü yakalandı
11 Eylül 2021 21:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:17 - Evinin ahırını atölyeye çevirip çitlembik yağı üretmeye başladı11:14 - 'Tıbbi cihaz sektörü kamudan tahsilatta güçlük çekiyor'11:10 - İkinci el otoda fiyatlar yükseldi, satışlar azaldı11:04 - Mehmet Ceyhan'dan uyarı: İki virüs aynı anda vücutta bulunabilir10:55 - Bakan Varank: Fonların Türkiye'ye ilgisini görebiliyoruz10:46 - 13 yaşındaki çocuğu öldüren 15 ve 16 yaşındaki iki kardeş tutuklandı
10:37 - İndirim yapmadı diye tezgahtaki kıza çay döktü10:26 - Kaybolan Filistinli tıp öğrencisi için 9 gündür umutlu bekleyiş sürüyor10:21 - Nüfusa oranla en fazla vaka görülen Rize'de bulaşlar 'aile içi'10:16 - Semih Durmuş: Hastaneler de adliyeler gibi geniş güvenlikli olmalı10:06 - Eren-2 operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi09:56 - Aracına dizel yerine benzin kondu, davası yıllar sürdü
09:47 - Vali ceketi çıkardı, traktörle yer fıstığı hasadı yaptı09:42 - Bir usta günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor09:31 - Hikmet Karaman'dan ilginç Milli Takım önerisi09:25 - Balıkesir'de ikinci 'çarşaflı kadını zincire vurma' skandalı!09:17 - 3 ilde yüz yüze eğitime korona engeli! Öğrenciler karantinaya alındı
09:05 - Müdür ve eşinden, müdür yardımcısına şikayet dayağı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler ne kadar artacak?
Arazi tazminatı alan kamu personeli ile ilgili önemli ayrıntı
Müdür ve eşinden, müdür yardımcısına şikayet dayağı
Bu tuzağa düşmeyin! Cenazeden bir gün sonra dolandırmaya çalıştılar
Balıkesir'de ikinci 'çarşaflı kadını zincire vurma' skandalı!
Verimsiz proje rafa kalkacak
Bakanlık harekete geçti! 0850'li hatlara ilk cezalar kesildi
Saldırı sonucu ağır yaralanan asker hastanede şehit oldu
Aracına dizel yerine benzin kondu, davası yıllar sürdü
3 ilde yüz yüze eğitime korona engeli! Öğrenciler karantinaya alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Memurlar.net in rahatsız edici reklamı. 2
şu anda dinlenen şarkı 4
aşı deneyimleri 2
8 bin liraya çalışan insanlar var 1
kadıköy hasır 1
Tamamlayıcı sağlık sigortası 1
Sinekler 1
şu an çalan şarkı 1
acı biber doğramış elini ağzına burnuna dokundurmak 4
evde kış hazırlığı 1
SON İLANLAR
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 7 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Kocasinan İmar 31 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Baysan Eğitim Kurumları 4 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Kartursaş 5 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları 1 İşçi Alacak
İstanbul Kahıthane SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Isparta Sarıidris Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam