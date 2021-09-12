1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İkinci el otoda fiyatlar yükseldi, satışlar azaldı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3 azalarak 140 bin 608 olurken, fiyatlarda ortalama yüzde 2,23'lük artış kaydedildi. Bu yılın 8 ayında satışlar, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 23 düştü- İkinci elde en fazla dizel motorlu araçlar tercih edildi, en çok 4 yaşındaki araçlar satıldı
12 Eylül 2021 11:10
+Aa- Yazdır
İkinci el otoda fiyatlar yükseldi, satışlar azaldı

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, ağustosta aylık bazda yüzde 3 geriledi, araç fiyatları ise ortalama yüzde 2,23 arttı.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 140 bin 608 satış (ilandan tamamen kaldırıldığında) gerçekleşti.

Satışlar, temmuza göre yüzde 3, Ağustos 2020'ye göre de yüzde 37 düştü. Bu yılın 8 ayında satışlar, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 23 azalış kaydetti.

Ağustosta ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 oldu.

- Ağustosta ilana çıkan araçların yüzde 43'ü satıldı

Bu yılın ocak-ağustos döneminde ikinci el online pazarda 2 milyon 460 bin 532 tekil ilan yayınlanırken, ilanı yayınlanan araçların yüzde 44'ü satıldı.

Ağustosta ise ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi bir önceki aya göre yüzde 17 arttı. İlana çıkan araçların yüzde 43'ü satıldı.

- En çok fiyat artışı hafif ticari araç grubunda gerçekleşti

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 1.200 varyantın 15 farklı model yılındaki 42 bin 930 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında fiyatlar ağustosta bir önceki aya göre ortalama yüzde 2,23 arttı. Ocak-Ağustos 2021 döneminde ise ortalama yüzde 6,8 fiyat artışı oldu.

En çok fiyat artışı yüzde 9,3 ile hafif ticari araç grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 7,9 ile A ve yüzde 7,6 ile B segmentleri izledi.

- İkinci elde dizel tutuluyor

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı, motor tipine göre değerlendirildiğinde, ağustosta en yüksek payı 89 bin 306 satış ve yüzde 63,51 payla yine dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 47 bin 929 satış, yüzde 34,09 payla benzinli, 1.572 satış ve yüzde 1,12 payla otogazlı otomobiller takip etti.

Hibrit otomobillerin payı 1.494 satışla yüzde 1,06 ve elektrikli otomobillerin payı da 307 satışla yüzde 0,22 olarak belirlendi.

- En çok 4 yaşındaki araçlar satıldı

Segment bazında ele alındığında, geçen ay pazarın lideri 46 bin 601 satış ve yüzde 40'lık payla C segmenti oldu.

C segmentini, yüzde 23 pay ve 26 bin 861 satışla B ve 21 bin 473 satışla yüzde 18,4 paya sahip olan D segmenti takip etti.

Ağustos ayında yüzde 10,2 payla en çok 4 yaş araçların satışı gerçekleşti.

- İnternetten kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor

Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor. Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyorlar. Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Tıbbi cihaz sektörü kamudan tahsilatta güçlük çekiyor'
12 Eylül 2021 11:14		 Bakan Varank: Fonların Türkiye'ye ilgisini görebiliyoruz
12 Eylül 2021 10:55
Yabancı yatırımcı Türk şirketleri radarına aldı
12 Eylül 2021 07:06		 Toyota yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle üretimini düşürüyor
12 Eylül 2021 06:58
Verimsiz proje rafa kalkacak
12 Eylül 2021 06:54		 Memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler ne kadar artacak?
12 Eylül 2021 06:45
Bakan Dönmez: Bulamazsınız dediniz bulduk
11 Eylül 2021 23:50		 Ev sahiplerinden fırsatçılık..4-5 kira depozito isyenler var
11 Eylül 2021 12:22
Binek araçların yarısı 2032'ye kadar elektrikli olacak
11 Eylül 2021 11:16		 Türkiye'nin kamu yatırımlarında öncelikleri belli oldu
11 Eylül 2021 11:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:17 - Evinin ahırını atölyeye çevirip çitlembik yağı üretmeye başladı11:14 - 'Tıbbi cihaz sektörü kamudan tahsilatta güçlük çekiyor'11:10 - İkinci el otoda fiyatlar yükseldi, satışlar azaldı11:04 - Mehmet Ceyhan'dan uyarı: İki virüs aynı anda vücutta bulunabilir10:55 - Bakan Varank: Fonların Türkiye'ye ilgisini görebiliyoruz10:46 - 13 yaşındaki çocuğu öldüren 15 ve 16 yaşındaki iki kardeş tutuklandı
10:37 - İndirim yapmadı diye tezgahtaki kıza çay döktü10:26 - Kaybolan Filistinli tıp öğrencisi için 9 gündür umutlu bekleyiş sürüyor10:21 - Nüfusa oranla en fazla vaka görülen Rize'de bulaşlar 'aile içi'10:16 - Semih Durmuş: Hastaneler de adliyeler gibi geniş güvenlikli olmalı10:06 - Eren-2 operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi09:56 - Aracına dizel yerine benzin kondu, davası yıllar sürdü
09:47 - Vali ceketi çıkardı, traktörle yer fıstığı hasadı yaptı09:42 - Bir usta günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor09:31 - Hikmet Karaman'dan ilginç Milli Takım önerisi09:25 - Balıkesir'de ikinci 'çarşaflı kadını zincire vurma' skandalı!09:17 - 3 ilde yüz yüze eğitime korona engeli! Öğrenciler karantinaya alındı
09:05 - Müdür ve eşinden, müdür yardımcısına şikayet dayağı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler ne kadar artacak?
Arazi tazminatı alan kamu personeli ile ilgili önemli ayrıntı
Müdür ve eşinden, müdür yardımcısına şikayet dayağı
Bu tuzağa düşmeyin! Cenazeden bir gün sonra dolandırmaya çalıştılar
Balıkesir'de ikinci 'çarşaflı kadını zincire vurma' skandalı!
Verimsiz proje rafa kalkacak
Bakanlık harekete geçti! 0850'li hatlara ilk cezalar kesildi
Saldırı sonucu ağır yaralanan asker hastanede şehit oldu
Aracına dizel yerine benzin kondu, davası yıllar sürdü
3 ilde yüz yüze eğitime korona engeli! Öğrenciler karantinaya alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
8 bin liraya çalışan insanlar var 1
Sinekler 1
8.400 TL maaşa garson bulamayan dürümcü 2
evde kış hazırlığı 1
Tamamlayıcı sağlık sigortası 1
Sözlüğü Özlemek 1
acı biber doğramış elini ağzına burnuna dokundurmak 4
aşı deneyimleri 2
şu anda dinlenen şarkı 4
yalnızlığı seçmek 1
SON İLANLAR
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 7 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Kocasinan İmar 31 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Baysan Eğitim Kurumları 4 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Kartursaş 5 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları 1 İşçi Alacak
İstanbul Kahıthane SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Isparta Sarıidris Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam