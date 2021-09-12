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Bayrampaşa'da korkunç cinayet! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bayrampaşa'da Haluk Sevinç, tartıştığı 80 yaşındaki annesi Yüksel Sevinç'i mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla öldürdü. Haluk Sevinç, cinayeti işledikten sonra karakola gidip 'Annemi öldürdüm' diyerek teslim oldu.
12 Eylül 2021 11:32
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Olay dün 15.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, annesi 80 yaşındaki Yüksel Sevinç ile aynı evde yaşayan Haluk Sevinç annesiyle tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sonrası Haluk Sevinç mutfağa gidip ekmek bıçağı aldı. Annesini, evin koridorunda yakalayıp bıçaklamaya başladı. Annesini defalarca bıçaklayan Haluk Sevinç evin kapısını açık bırakıp kaçtı. Komşuların ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Yüksel Sevinç'in hayatını kaybettiği belirlendi.

KARAKOLA GİDİP TESLİM OLDU

Polis ekipleri olayla ilgili olarak Haluk Sevinç'i arama çalışması başlattı. Bir süre sonra Sevinç polis merkezine giderek "Annemi öldürdüm" diyerek teslim oldu. Sevinç gözaltına alındı.

"BOĞAZINI KESMİŞ"

Öldürülen yaşlı kadının bir komşusu, "Oğlu gelip boğazını kesmiş. Annesini öldüren kişinin aklı dengesi yerinde olmadığı söyleniyor. Annesini eve gelerek öldürdü" dedi.

Ekiplerin çalışmaları sonrası Yüksel Sevinç'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan, Haluk Sevinç'in daha önceden bir kişiyi bıçakladığı için cezaevine girdiği, yakın bir zamanda tahliye edildiği öğrenildi.
DHA
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