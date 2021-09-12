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Girişimciler Diyarbakır'a yatırım yapmak için sıraya girdi

Devletin uyguladığı teşvik, tesis edilen huzur ve genç nüfus oranının yüksek olması dolayısıyla, salgına rağmen son dönemde yatırım için talebin arttığı Diyarbakır'da OSB etap etap büyüyor. Yer tahsisi talebinde bulunan 18 girişimci farklı sektörlerde yatırım yapmak için bekliyor.
12 Eylül 2021 12:27
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Girişimcilerin Diyarbakır'a yatırım yapmak için artan talebi üzerine Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) 4. etap dolunca 5. etap için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır OSB, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen devletin uyguladığı teşvik, tesis edilen huzur, genç nüfus oranının yüksek, arsa fiyatlarının cazip olması dolayısıyla yatırımcıların gözdesi haline geldi.

Etap etap genişleyen ve 915,8 hektar alanda çok sayıda fabrikanın üretim yaptığı OSB'de tekstil, gıda, inşaat, mermer ve mobilya gibi alanlarda üretilen ürünler 95 ülkeye ihraç ediliyor.

Yer tahsisi talebinde bulunan 18 girişimci farklı sektörlerde yatırım yapmak için bekliyor.

Girişimcilerin yatırım yapmak için adeta sıraya girdiği kentte, artan talebin karşılanması için OSB etap etap genişletiliyor.

Tüm fabrikaların faaliyete girmesiyle OSB'deki fabrika ve tesislerde istihdam sayısı 17 bine yükselecek.

- 9 ay içerisinde 1 milyar 917 milyon lira yatırım taahhüdü aldık

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, AA muhabirine, OSB'nin 4 etaptan oluştuğunu, tüm etapların dolduğunu, girişimcilerin talebi üzerine 5. etap ile ilgili başlattıkları çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüştüklerini, yakın zamanda 5. etabın da dahil edilmesi halinde alanın epeyce büyüyeceğini dile getiren Fidan, OSB'yi hızlı bir şekilde büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.

Fidan, OSB'de 435 tahsisli fabrikanın bulunduğunu, hali hazırda 253 fabrikanın çalıştığını ifade ederek, inşaatı süren, proje aşamasında olan fabrikaların da bulunduğunu, bunların tamamının 2022 yılı sonu itibarıyla tamamlanmasını beklediklerini aktardı.

Bu fabrikaların tamamının üretime geçmesiyle şu an 11 bin olan çalışan sayısının 17 bin civarına ulaşacağına işaret eden Fidan, "Batı illerinde işçilik maliyeti yükseldi. Burada işçilik maliyeti batıya göre daha ucuz. Çalışanlar hep genç nüfus. Diyarbakır 6. teşvik bölgesinde. 6. teşvik bölgesinde olması dolayısıyla SGK'de ve bazı vergi dilimlerinde büyük indirimler var. O da cezbedici." dedi.

"Son 9 ay içerisinde 1 milyar 917 milyon lira yatırım taahhüdü aldık. 43 firmaya tahsis yaptık. Diyarbakır giderek büyüyor. Diyarbakır'ın bugün tek gündemi var; yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Başka bir gündemimiz yok." diyen Fidan, büyümeye doğru ilerlediklerini kaydetti.

Fidan, bölgenin ve Diyarbakır'ın ilk tekstil boyama tesisinin açılışını yaptıklarını, bununla birlikte 4 boyama tesisi daha yapılacağını, istihdamın artacağını belirtti.

- "Çarklar 24 saat çalışıyor"

OSB'de tekstil, gıda, inşaat, mobilya, mermer alanında üretim yapıldığını, üretilen ürünlerin yaklaşık 95 ülkeye ihraç edildiğini anlatan Fidan, yatırım için yoğun talep olduğunu ifade etti.

Fidan, salgın döneminde yaklaşık 2 ay fabrikaların kapalı kaldığını, siparişlerin biriktiğini aktararak, "Fabrikalar açıldıktan sonra da OSB'de çarklar hiç durmadan 24 saat çalışıyor. Son 26 yılın en yüksek enerji rakamlarını son 6 ayda yakaladık." diye konuştu.

Salgın döneminde üretime geçen fabrikaların da bulunduğuna işaret eden Fidan, son açılan tesisin 8 ayda faaliyete girdiğini dile getirdi.

Fidan, şöyle konuştu:

"Pandemiye rağmen çalışıyoruz. Çalışırken Kovid-19 önlemlerini alıyoruz. Maske, mesafe ve hijyene dikkat ediyoruz. Artık pandemi hayatımızın bir parçası oldu. Onun için aşımızı yaparak dikkatli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. OSB'de aşı çalışması da başarılı bir şekilde yürütülüyor. Aşı oranı yaklaşık yüzde 82'ye ulaştı. Yapmak istemeyenleri de ikna etmeye çalışıyoruz. Aşı için mobil sağlık ekipleri sürekli çalışmasını sürdürüyor."

- "Üretici ve sanayici huzur ortamına bakıyor"

OSB'de mermer sektöründe üretim yapan bir fabrikanın müdürü Veysi Ayus, ürettikleri mermerin yüzde 70'ini ihraç ettiklerini söyledi.

Son dönemlerde yatırımcıların Diyarbakır'a ilgi duyduğunu belirten Ayus, "Üretici ve sanayici huzur ortamına bakıyor. Bir yerde huzur varsa yatırımcı oraya gider. Yatırımcı huzurlu ve güvenli bir liman arar. O yüzden Diyarbakır'da da OSB gelişiyor. Diyarbakır genç nüfusa sahip. Arsa fiyatları uygun, Orta Doğu'ya çok yakın. Bunlar da yatırımcı için cazip." ifadelerini kullandı.

- "Üretimi artırmak için yeni bir alan aldık"

Cam üretimi yapan fabrikanın sahibi Çetin Yaşar ise 70 kişiyi istihdam ettiklerini, ürettikleri ürünlerin yüzde 90'ını büyük illere gönderdiklerini, yüzde 10'unu da ihraç ettiklerini söyledi.

Hollanda, Irak, İran ve Suriye gibi ülkelere cam gönderdiklerini anlatan Yaşar, "Üretim miktarını artırmak için yeni bir alan aldık. 30 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Orada da 200 kişiyi istihdam edeceğiz. Memleketimiz için her şeyi yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Endüstriyel cam üretimi yapmayı planladıklarını ifade eden Yaşar, OSB'ye yoğun ilginin olduğunu, Diyarbakır sanayisinin geliştiğini, üretim kapasitesinin arttığını aktardı.

Yaşar, girişimcilerin yatırım yapmak için yer arayışında olduğunu vurgulayarak, "OSB her geçen gün büyüyor. Var olan fabrikalar üretim kapasitesini artırıyor. Devletin verdiği teşvikler de yatırımın artmasını sağlıyor. Bu konuda devletimizin yaptığı çok güzel çalışmalar var. Üreticileri destekliyor." dedi.
Anadolu Ajansı
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