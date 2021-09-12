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Ümraniye'de dehşet anları: Otomobilini yayaların üzerine sürdü
Ümraniye'de fastfood firması çalışanları ile tartışan bir otomobil sürücüsü aracını iş yeri çalışanları ve yayaların üzerine sürdü. Yaşanan korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
|12 Eylül 2021 12:49
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Alınan bilgiye göre olay dün gece 22.30 sıralarında Ümraniye'de Madenler Mahallesi, İdealist Kent Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, fastfood firması çalışanları ile tartışan lüks otomobil sürücüsü aracını fastfood firması çalışanları ve yayaların üzerine sürdü. Sürücünün çarptığı bir kuryenin ayağı kırıldı. Geri manevra yaparak çöp konteynerlerine çarpan sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı. Lüks otomobil sürücüsünün yaşattığı korku dolu dakikalar yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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