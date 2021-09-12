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Ankara Büyükşehir'e ait 5 taşınmaz üniversite öğrencilerine yuva olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait 5 taşınmaz, 25 yıllığına Hacettepe Üniversitesine bedelsiz olarak tahsis edildi. Karar Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edilirken, Mamak Araplar Mahallesi'nde bulunan 5 blok öğrenci yurdu ve konukevi olacak.
12 Eylül 2021 13:34
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Ankara Büyükşehir'e ait 5 taşınmaz üniversite öğrencilerine yuva olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait Mamak Araplar Mahallesi'nde bulunan atıl haldeki blok halinde 5 taşınmazı 25 yıllığına Hacettepe Üniversitesine bedelsiz olarak tahsis etti. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısının 3'üncü oturumunda gündeme gelen Başkanlık Yazısı oy birliği ile kabul edildi. Mecliste kabul edilen karara göre Araplar Mahallesi'nde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan 38088 adada C-1, C-2, C-3, C-4 ile 38089 adada C-5 bloklarında yer alan tüm bağımsız bölümler mevcut haliyle Hacettepe Üniversitesine tahsis edildi. Hacettepe Üniversitesi tarafından öğrenci yurdu ve konukevi olarak kullanılacak 5 blokta toplam 400 taşınmaz yer alıyor. Her biri iki üniversite öğrencisini barındırabilecek kapasiteye sahip 400 konuttan toplam 800 üniversite öğrencisi yararlanacak. Konutların Hacettepe Üniversitesine tahsisi kısa süre içinde tamamlanacak.
İhlas Haber Ajansı
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