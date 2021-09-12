İdlib şehidi Hatay'da toprağa verildi
Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne teröristler tarafından düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, Hatay'da toprağa verildi.
|12 Eylül 2021 13:55
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı'nın naaşı morgdan alındıktan sonra Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan babaevine getirildi. Hassa Akbez Merkez Camii'inde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi toprağa verildi. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve askeri erkan katıldı. 3 kardeşi olan şehit Turgay Abacı'nın bekar olduğu öğrenildi.
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