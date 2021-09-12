1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çağımızın yeni belası: 'Afet' hastalığı

Cayır cayır yanan ormanları görünce gözleriniz mi kararıyor? Sel sularının yarattığı tahribatı izlerken nefesiniz mi daralıyor? Siz de 'dünyanın yok olmaya mahküm olduğunu' düşünüp gelecek adına kaygılanıyor musunuz? Yanıtınız 'evet' ise aman dikkat... 'Eko-anksiyete'ye yakalanmış olabilirsiniz. İşte adını daha fazla duymaya başlayacağımız 'eko-anksiyete' ve onunla başa çıkmanın yolları.
12 Eylül 2021 14:03
+Aa- Yazdır
Çağımızın yeni belası: 'Afet' hastalığı

Orman yangınları, seller, kuraklık, kasırgalar. İklim krizine bağlı yaşanan afetler sağlık literatürüne yeni bir 'hastalık' daha kazandırdı: Eko anksiyete.

Dünyada son birkaç yılda adı telaffuz edilmeye başlanan 'eko-anksiyete' uzmanlar için Danimarka örneği ile gündeme geldi.

DANİMARKA'DAKİ VAKA İLE GÜNDEME GELDİ

Hürriyet'ten Selin Irmak Kaçmaz'ın haberine göre; 2008 yılında Jennie Ferrara isimli kadın kocasının getirdiği gazetedeki bir haberi görünce düşüp bayıldı. Ferrara'nın bayılmasına neden olan haber ise Kanada'daki bir petrol haberiydi. Haberde; dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden bazılarının Kanada'nın katranlı kumlarından daha fazla petrol çıkarmak için harekete geçtiğine yer veriliyordu. Aslen Teksaslı olan ve Danimarka'da yaşayan Ferrara, çevre konusunda duyarlı kişiliğiyle tanınıyordu.

"NEREDEYSE KOMAYA GİRDİM... VÜCUDUM UYUŞTU ETRAF SESSİZLEŞTİ..."

Tedavisinin ardından ancak kendine gelebilen talihsiz kadın, fenalık geçirmesine neden olan gazete haberini ve yaşadıklarını "Haberi görünce neredeyse komaya girdim. Birden vücudunuz uyuşuyor ve etrafınızdaki her şey sessizleşiyor... Tüm enerjinizi kaybediyorsunuz ve yaşama isteğinizi sorguluyorsunuz." diye tanımladı.

Peki Ferrara'nın hastalığını ortaya çıkaran bu tramva neydi? Cevabı Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) veriyor; Ferrara APA'nın 'iklim krizinden doğan derin endişe' şeklinde tanımladığı 'eko-anksiyete' yaşıyordu.

Uzmanlara göre bu yaz Akdeniz, Güney Avrupa ve Kuzey Amerika'daki orman yangınları da yüzlerce insanın 'eko-anksiyete'sini tetikledi.

TÜRKİYE'DE DURUM NASIL?

Ege ve Akdeniz şeridindeki orman yangınları, Karadeniz'deki seller, Marmara'daki müsilaj derken Türkiye de iklim krizine bağlı afetlerle daha sık yüzleşmeye başladı.

Henüz 'eko-ansiyete' kavramı üzerine derinlemesine bir bilimsel çalışma bulunmasa da uzmanlara göre Türkiye'de de durum farksız. Klinik Psikolog Dr. Kahraman Güler'e göre de ülkemizde benzer kaygılar artmaya başladı.

PSİKOLOG DR. GÜLER: İLK BAŞTA NORMAL GELEBİLİR AMA....

'Eko-anksiyete'yi "sel, yangın, müsilaj gibi felaketlerin bireylerde korku, kaygı, endişe gibi duygulara neden olması" olarak tanımlayan Kahraman Güler şu tespitlerde bulundu:

-Bu tarz travmatik olayların yaşanması kişinin iç gerçeklikle dış gerçekliği arasındaki dengenin bozulmasına neden olur. Bozulan bu denge ilk olarak güvende hissetmeyi zedeler. İnsanın koşullarına olan güveni onun daha stabil ve tutarlı davranışlar sergilemesini sağlar. Anormal yaşantılar olarak değerlendirilebilecek olan bu felaketler karşısında bireylerin yaşadığı bu anksiyete ilk etapta normal tepki olarak değerlendirilmeli. Ancak bu kişinin iş hayatına, ilişki hayatına ve sosyal ilişkilerine olumsuz etkilerde bulunmaya başladıysa daha ciddiye alınmalıdır.

EN ÇOK ZORLAYAN ŞEY 'ÇARESİZLİK'

-Güven duygusunun kırılması, kişinin dünyayı tehlikeli bir yer olarak algılamasına ve bu tehlikeler karşısında da çaresiz hissetmesine neden olur. Aslında bireyi en çok zorlayan düşüncelerden birisi de "çaresizim" düşüncesi. Bireyin dışında gelişen olaylar olduğu için kontrol olanağı neredeyse yoktur. Anksiyetenin bireyin ruhsal dünyasında ortaya çıkan çatışmalardan kaynaklandığını düşünürsek bütün bu olumsuzluklar karşısında kişinin kendini kontrol edebilmeyi öğrenmesi en gerçekçi yoldur. Çünkü birey dış koşulları kontrol edemez.

'KAYGI İŞLEVSELLİĞİ ARTIRIYOR'

-Yoğun anksiyete yaşayan kişiler genellikle her ne kadar bu durumdan kurtulmak isteseler de kontrol edilebildiği takdirde kaygı, işlevselliği arttırmaktadır. Belirli düzeyde yaşanan kaygı kişiyi koruyan, gelişimine ve hayatta kalmasına yardımcı olan bir durumdur. Buna sınav sürecinde yaşanan kaygıyla bir örnek verebiliriz. Belirli düzeyde yaşanan bir sınav kaygısı kişinin akademik başarısına daha fazla yatırım yapmasına, sınava hazırlık sürecini verimli geçirmesine olanak sağlayacaktır. Ancak yoğun kaygı yaşayan bir öğrenci tüm hazırlıklarına rağmen gerçek potansiyelini sergileyemeyecek, hakim olduğu konularda bile başarısızlığı deneyimleyecektir.
-Dolayısıyla buradan yola çıkarak eko-anksiyete de kişinin sahip olduğu kaygı dolayısıyla yaşadığı dünyayı koruma ve iyileştirme girişimine olanak sağlayacaktır. İşlevsel olduğu nokta da burasıdır. Ancak kaygımız bizi kontrol ediyorsa durum zorlayıcı olmaya başlamaktadır.

'KAYGILARLA BAŞA ÇIKMANIN YOLU DAYANIŞMA'

-Bu kaygıyla başa çıkabilmenin yollarından birisi dayanışmadır. Dayanışma, endişeyi azaltmakta, işlevselliği arttırmaktadır. Bu süreç, çaresizliğin yarattığı dehşet duygusunu deneyimlemektense yerel topluluklarla bağ kurarak yönetilebilir. Ek olarak, yaşanan felaketlerle ilgili sürekli fotoğraf ve videolara bakmak, yazılar okumak, haberler izlemek travmatize edici nitelik taşımanın yanı sıra kaygıyı da arttırmaktadır.

'GÜNDEMİ YÜZEYSEL TAKİP EDİN'

-Bu nedenle gündemden haberdar olacak kadar takip etmek, aşırıya kaçmamak önemlidir. Kaygıyla başa çıkabilmenin diğer yollarından biri ise meditasyon, yoga gibi egzersizlerdir.

-İnsanlık tarihi boyunca yaşanan iklim değişimleri, doğal felaketler, büyük kazalar büyük toplum travmaların nedeni olduğundan şu an bireylerin verdiği tepkilerin kuşaklararası travmalarla da bir ilişkisi olduğunu gösterir. Ortaya çıkan korku, kaygı, endişe bazen koruyucu da olabiliyor. Örnek vermek gerekirse alınan önlemlerin artması, bilinçlenme çalışmalarının sürdürülmesi bunlardan birkaçıdır. Özetle doğayı kontrol etmek mümkün değil, doğayla uyumlu olmak, kendimizi kontrol etmek mümkün olan. Unutmamak gerekir ki insan adaptif bir canlı. Bütün koşullara gerekli süre tanındığında uyum gösterir.

DAVENPORT'A GÖRE ARTMASININ SEBEBİ FARDINDALIK

İklim psikolojisi danışmanı ve terapisti Leslie Davenport Insider'a verdiği demeçte ise "Böyle değişen bir dünyada yaşayarak olanlara duygusal bir tepki hisseden insan sayısında artış görüyoruz. 'Eko-anksiyete' yaşayanların sayısının artmasının önemli bir nedeni bence şu; insanlar iklim değişikliğinin onları kişisel düzeyde de çok fazla etkilediğinin farkına varmaya başladı" diyor.

'ETKİLER ARTTIKÇA TEPKİLERİMİZ DE ARTIYOR'

"Geçmişte iklim değişikliğini uzak bir zamanda, başka bir yerde bir başkasının başına bir şey geliyormuş gibi tutmak daha kolaydı. Ama şimdi, etkiler arttıkça, tepkilerimiz de artıyor" diyen Davenport, şöyle devam ediyor: "Bazıları Ferrara gibi çok güçlü fiziksel duyumlar yaşayabiliyor. Nefes almakta güçlük çekiyorlar veya kalp krizi geçiriyor gibi hissediyorlar. Diğerlerinin daha belirgin semptomları oluyor; rastgele ağlıyorlar, geceleri uyuyamıyorlar veya genellikle sinirli ve gergin hissediyorlar."

ZİHİN KONTROLÜ ÇOK ÖNEMLİ

Eko-anksiyete ile başa çıkmayı amaçlayan Force of Nature'ı kuran İklim Aktivisti Clover Hogan'a göre ise zihin kontrolü çok önemli.
Bir gecede değiştirebileceğimiz şeyin zihnimiz olduğunun altını çizen Hogan, "Eğer meseleler hakkında düşünme şeklimizi değiştirebilirsek, bu duygulardan kaçmak yerine onlara tepki verme şeklimizi değiştirebilirsek, onlara yer ayırabilir ve onların değişim yaratma gücünü düşünebilirsek, daha güçlü hissedeceğiz" tespitinde bulundu.
Hürriyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmaları Kırgızistan'da da yürütülecek
12 Eylül 2021 15:31		 Tıp literatüründe bir ilk! Korona, akciğer kanserini taklit etti
12 Eylül 2021 12:04
Aşı olmayanların hastalanma riski 4,5, ölüm riski 11 kat yüksek
10 Eylül 2021 22:17		 Okullar için zorunlu PCR testlerinde 10 kişi pozitif çıktı
09 Eylül 2021 16:11
TURKOVAC'ın faz 3 çalışmasında yan etki görülmedi
07 Eylül 2021 17:04		 Koronavirüs, böbrek hastalığı riskini yüzde 35 artırıyor
03 Eylül 2021 20:51
Okula yeni başlayan çocuklara göz muayenesi yaptırılması önerisi
02 Eylül 2021 17:19		 10 saniyede sonuç veren yerli korona testi: Yurt dışından büyük talep
01 Eylül 2021 16:55
Türkiye'de ilk kez 8 hastaya gen tedavisi uygulandı
01 Eylül 2021 15:43		 TURKOVAC'ın uygulandığı 10 gönüllüde yan etki görülmedi
28 Ağustos 2021 11:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:14 - Lisenin bir sınıfı koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı16:12 - Hindi yetiştiriciliğinde ilerleyen girişimci taleplere yetişemiyor16:11 - Afganistan'da üniversitelerdeki karma eğitim sona eriyor16:08 - Bursa Büyükşehir'de TİS görüşmelerinde anlaşmaya varıldı16:05 - Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlere hassas koruma16:03 - Fatih gemisi Türkali-5'te sondaja başladı
15:57 - Olba Antik Kenti'nde M.Ö. 5 bin 500 yılına kadar ulaşıldı15:55 - Saç ekimi sırasında ölüm iddiası: Doktor gözaltına alındı15:52 - İkinci elde soran çok alan yok15:50 - MSB: Akdeniz'de keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirildi15:38 - Babasının ihtiyaçtan sattığı traktörü 35 yıl sonra geri aldı15:35 - Sancaktepe metro inşaatında göçük: 1 ölü,1 yaralı
15:31 - TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmaları Kırgızistan'da da yürütülecek15:27 - Sanal dolandırıcıların yeni hedefi doktorlar15:25 - İran ile Irak karşılıklı vizeleri kaldırdı15:22 - Dünya teknoloji devleri, Türkiye'ye yatırım hazırlığında15:21 - FBI gizli 11 Eylül belgelerini yayınladı
15:18 - Şehit dedesinin izinde vatan savunmasına destek veriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir'de ikinci 'çarşaflı kadını zincire vurma' skandalı!
Memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler ne kadar artacak?
Müdür ve eşinden, müdür yardımcısına şikayet dayağı
Aracına dizel yerine benzin kondu, davası yıllar sürdü
Arazi tazminatı alan kamu personeli ile ilgili önemli ayrıntı
Bu tuzağa düşmeyin! Cenazeden bir gün sonra dolandırmaya çalıştılar
Verimsiz proje rafa kalkacak
3 ilde yüz yüze eğitime korona engeli! Öğrenciler karantinaya alındı
Bakanlık harekete geçti! 0850'li hatlara ilk cezalar kesildi
Tıp literatüründe bir ilk! Korona, akciğer kanserini taklit etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evde kış hazırlığı 1
sözlükteki durgunluk 1
Sözlüğü Özlemek 1
Tamamlayıcı sağlık sigortası 1
aşı deneyimleri 1
gece telefonun çalması 1
şu anda dinlenen şarkı 2
acı biber doğramış elini ağzına burnuna dokundurmak 1
Memurlar.net in rahatsız edici reklamı. 2
sezen aksu dinlemek 2
SON İLANLAR
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 7 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Kocasinan İmar 31 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Baysan Eğitim Kurumları 4 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Kartursaş 5 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları 1 İşçi Alacak
İstanbul Kahıthane SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Isparta Sarıidris Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam