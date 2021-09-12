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'Önümüzdeki günlerde mesleki eğitim ile ilgili paket açıklayacağız'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Önümüzdeki günlerde mesleki eğitimle ilgili açıklayacağımız paketlerle hem mesleki teknik Anadolu liseleri hem de mesleki eğitim merkezleri çok daha güçlü hale gelecektir." dedi.
12 Eylül 2021 15:00
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'Önümüzdeki günlerde mesleki eğitim ile ilgili paket açıklayacağız'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mersin'deki programı kapsamında Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okulun üretim atölyesinde inşaat teknolojisi alanı öğrencilerinin yaptığı standı gezen Özer, bir kaba inşaatın aşamalarını gösteren ev maketi ve güneş paneliyle çalışan sokak hayvanları besleme evini inceledi. Okulda öğrencilerin ürettiği kolonya, dezenfektan, hijyen ürünleri hakkında bilgi alan Özer, öğrencilerle sohbet etti.

Özer, burada gazetecilere, mesleki ve teknik liselerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde toplumun ihtiyacı olan ürünleri ürettiğini söyledi. Bu okulda da hijyenle ilgili tüm ürünlerin üretildiğini aktaran Özer, bu süreçte üretime katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Mesleki teknik eğitimde ürünlerin inovatif şekilde geliştirilmesi, fikri mülkiyetle bağlantılı bir şekilde patent, faydalı model, marka ve tasarım tescilleriyle ilgili süreçlerin başladığını dile getiren Özer, fikri mülkiyette 2020 yılında 188 tescil aldıklarını söyledi.

- "Türkiye'de mesleki teknik eğitim artık dönüşüyor"

Fikri mülkiyette hedeflerinin 2021'de 250 tescil almak olduğunu aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Mesleki teknik okullarımızda yıl sonu itibarıyla 250 ürünün tescilini almış olacağız. Türkiye'de mesleki teknik eğitim artık dönüşüyor. Bir taraftan eğitim, üretim, istihdam güçlenirken diğer taraftan da kalitesi sürekli artıyor, sektörle iş birlikleri güçleniyor, müfredat güncelleniyor ve iş verenlerle birlikte iş verenlerin ihtiyacı olduğu yeterlilikte insan kaynağı üretimiyle ciddi bir dönüşüm yaşıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de mesleki eğitimle ilgili açıklayacağımız paketlerle hem mesleki teknik Anadolu liseleri hem de mesleki eğitim merkezleri çok daha güçlü hale gelecektir."

Özer, ziyaretinin sonunda öğrenci, öğretmen ve diğer ilgililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Anadolu Ajansı
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