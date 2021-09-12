Şehit dedesinin izinde vatan savunmasına destek veriyor

İsmini Sakarya Savaşı şehidi dedesi Musa oğlu Ahmet'ten alan HAVELSAN çalışanı Ahmet Berat İlhan, Türk savunma sanayisi projelerinde görev alarak dedesi gibi vatan savunmasına katkıda bulunuyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre HAVELSAN, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı anısına anlamlı bir çalışmaya imza attı.

HAVELSAN bünyesinde Komuta Kontrol ve Savunma Teknolojileri bölümünde deniz projelerinde görev yapan emekli Deniz Kuvvetleri personeli Kıdemli Albay Ahmet Berat İlhan'ın Sakarya şehidi dedesi İhtiyat Piyade Zabiti (Yedek Subay) Ahmet'in hikayesi kısa filmle anlatıldı.

Filmin çekimleri, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 22 gün 22 gece boyunca yaşandığı Ankara'nın Polatlı ilçesinde, İhtiyat Piyade Zabiti Ahmet'in şehit düştüğü Basrikale Tepe siperlerinde, Sakarya Şehitler Anıtı'nda ve Duatepe' de gerçekleştirildi.

Filmde, 100 yıl önce Yunan işgaline karşı ortaya konulan milli mücadeleyi izleyiciye hissettirmek amacıyla, savaşın yaşandığı Basrikale Tepe'de bulunan ve halen korunan siperlere özel olarak yer verildi.

- Her yıl 24 saatini siperlerde geçiriyor

Sakarya Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümü özel filminde rol alan ve ismini Sakarya Savaşı şehidi dedesi Musa oğlu Ahmet'ten alan HAVELSAN çalışanı Ahmet Berat İlhan, ilginç bir tesadüf sonucu Sakarya Zaferi'ne atfen isimlendirilen TCG Sakarya Denizaltısı'nda uzun yıllar komutanlık görevini yürütmüş bir emekli subay.

Ahmet Berat İlhan, Sakarya şehidi dedesinin ve tüm şehitlerin, gazilerin hatıralarına saygı göstermek ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde yaşananları hissetmek amacıyla her yıl düzenli olarak Basrikale Tepe siperlerinde kamp yapıyor ve 24 saat boyunca zamanını bu siperlerde geçiriyor.

HAVELSAN Alan Uzmanı Ahmet Berat İlhan, Basrikale Tepe'de siperlerin içinde Sakarya Meydan Muharebesi'nde yaşananları hissetmeye çalıştığını, kendisini adeta dedesi ve cephedeki askerlerle birlikte vatan savunmasındaymış gibi hissettiğini söyledi.

İlhan, "Polatlı-Haymana bölgesinde bugün halen, altında şehitler yattığı için tarlasını ekmeyen, sürmeyen yurttaşlarımız var. Bastığı yerleri toprak diyerek geçmeyen tüm halkımızı, bu fedakarlıkların unutulmaması için Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parkı'nı ve cepheleri yerinde görmeye davet ediyorum." dedi.

- Son savunma hattında şehit düştü

Sakarya şehidi dedesiyle ilgili ulaştığı bilgileri de paylaşan İlhan, şunları kaydetti:

"Arşiv kayıtlarına göre dedem Musa oğlu Ahmet, Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde 1897 yılında dünyaya gelmiş. Ankara Öğretmen Okulu (Dar'ül Muallimin Mektebi) ikinci sınıf öğrencisi iken, 18 yaşında, Birinci Dünya Savaşı'na katılarak 3 yıl Şark Orduları olarak bilinen 1. Ordu'da görev yapmış. Bu dönemde, 37. Kafkas Tümeni'nde görevli olarak Batı Karadeniz'de azınlık çetelerine karşı, Doğu Karadeniz'de Ruslara karşı çarpışarak Trabzon, Rize ve Hopa'nın geri alınmasında bizzat bulunmuş, Batum'da yaralanarak gazi olmuş, Harp Madalyası ve Muharebe Gümüş Liyakat madalyası ile ödüllendirilmiş.

1921 yılı Nisan ayında İstiklal Savaşı için milli orduya katılmış, Milli Savunma Bakanlığı Osmanlı arşiv kayıtlarına göre 1 Eylül 1921 tarihinde, Gazi Mustafa Kemal'in 'Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz.' emrinden tam 5 gün sonra Basrikale Tepe'de şehit düşmüş. 1 Eylül 1921 tarihi aynı zamanda, Yunan saldırılarının püskürtüldüğü ve Türk askeri kuvvetlerinin geri çekilmesinin sona erdiği son savunma hattı olarak da biliniyor."

- "Şehitler vurulduklarında değil, unutulduklarında ölür"

Ahmet Berat İlhan, dedesinin ülke savunması için 100 yıl önce cephede verdiği mücadeleye savunma sanayisinde devam etmekten gurur duyduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Şehitler vurulduklarında değil, unutulduklarında ölür. Onların gösterdikleri fedakarlıklara karşılık, herkesin Polatlı-Haymana Hattı'ndaki Sakarya cephelerini bizzat ziyaret ederek onlara olan vefalarını göstermeleri gerekir. Hepimizin ailesinde çeşitli cephelerde savaşmış gazilerimiz, can vermiş şehitlerimiz var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni savaş taktikleri geliştirerek, alışılmış savaş düzenini değiştirdiği ve Türklerin var olma savaşı vererek canını ortaya koyduğu, bilinen en uzun meydan savaşlarından biri bu zafer. HAVELSAN'ın bu zaferin 100'üncü yılında bu kadar anlamlı bir çalışmaya imza atmış olması nedeniyle şirketimle gurur duyuyorum."