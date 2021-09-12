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Sancaktepe metro inşaatında göçük: 1 ölü,1 yaralı
Sancaktepe metro inşaatında meydana gelen göçükte, 1 işçi hayatını kaybederken 1 işçi de yaralandı.
|12 Eylül 2021 15:35
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Alınan bilgiye göre, Veysel Karani Mahallesi Zaloğlu Rüstem Caddesi üzerinde yürütülen metro inşaatı sahasında dün meydana gelen göçükte 2 kişi yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Arkadaşları tarafından göçükten yaralı olarak kurtarılan işçiler Ömer E. ile İsmail Ö. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralı işçilerden Ömer E. kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İsmail Ö'nün tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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