MSB: Akdeniz'de keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanlığı'nca, Deniz Kuvvetleri'ne ait P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın, Deniz Muhafızı Harekatı'na destek kapsamında Akdeniz'de keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirdiği açıklandı.
|12 Eylül 2021 15:50
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İki Mavi, Mavi Vatan'ın ötesinde. Deniz Kuvvetlerimize ait bir P-72 Deniz Karakol Uçağı, 8-9 Eylül 2021'de NATO tarafından icra edilen Deniz Güvenliği maksatlı Deniz Muhafızı Harekatına destek kapsamında Akdeniz'de keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirdi" denildi.
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