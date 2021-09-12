13 yaşındaki çocuğu 'ters baktın' kavgasında öldürdüler

Adana'da meydana gelen olayda, Boran Özdemir, mahalledeki fırının önünde ekmek sırasına girdi. Sırada bekleyen 16 yaşındaki Ö.T.'nin, arkasındaki Özdemir'e "Neden ters ters bakıyorsun?" demesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce ağabeyi Ö.T.'nin sesini duyan 15 yaşındaki N.T., evden aldığı bıçakla fırının önüne geldi. Çıkan arbedede N.T., Özdemir'i göğsünden bıçakladı. Özdemir, yere yığılırken, Ö.T. ile kardeşi N.T. de olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Boran Özdemir, tüm müdahalelere rağmen 4 Eylül'de hayatını kaybetti.

'Fırının önünde beklerken bana yan bakınca 'Neden ters ters bakıyorsun?' dedim'

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, N.T. ile ağabeyi Ö.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kardeşlerin saklandığı adresi belirleyen polis, 5 Eylül'de Anadolu Mahallesi'ndeki eve yapılan baskında N.T. ile ağabeyi Ö.T.'yi yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ö.T., "Ekmek almaya gidiyordum. Fırının önünde beklerken bana yan bakınca 'Neden ters ters bakıyorsun?' dedim. Kavga çıktı" dedi. N.T. ise Boran Özdemir'i öldürmek istemediğini ve pişman olduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen N.T. ile Ö.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'Hastaneye götürdüğümüzde kalbi durmuştu'

Boran Özdemir'in babası Arif Özdemir, olay günü sabah saatlerinde işe gittiğini, oğlunun da gelmesini beklerken yaralandığı haberini aldığını belirterek, Boran'ın durak yakınında minibüs beklerken tartıştığı N.T. ve Ö.T. tarafından bıçaklı ve sopalı saldırıya uğradığını öne sürdü. Oğlunun hasmı olmayan kişilerce katledildiğini belirten Özdemir, "Oğlum korunmak için yakınındaki bir markete sığınmış. Bir süre sonra tekrar dışarı çıktığında da bıçak ve sopalı saldırıya uğrayıp, yaralanmış. Hastaneye götürdüğümüzde kalbi durmuştu. Doktorlar yeniden kalbini çalıştırdı ancak uzun süre beynine oksijen gitmediği için kaybettik" diye konuştu.

'Oğlumun vefatından sonra çocukları polise teslim ettiler'

Oğlunun ölümüne sebep olan çocukların, daha önce de yaralama olayına karıştığını iddia eden Arif Özdemir,

"Çocuk yanında bıçak taşıyabiliyorsa, insan öldürmeye cesareti varsa, burada ailenin de ihmali vardır. Oğlum yaralıyken katil zanlıları yakınları tarafından saklandı. Oğlumun vefatından sonra çocukları polise teslim ettiler. Adalet istiyorum"

dedi.

'Onlara 'Dolmuşa bakıyorum, size değil' dediği halde katletmişler'

Anne Raziye Özdemir ise komşularının haber vermesiyle olay yerine gittiğini ve oğlunun yerde yattığını gördüğünü belirterek, "Ne istediniz benim oğlumdan? Onun hiçbir suçu, günahı yoktu. Onlara 'Dolmuşa bakıyorum, size değil' dediği halde katletmişler. Pişman olduklarını söylüyorlar. Pişman olan, bir kişiyi 3 kez bıçaklamaz, başına sopayla vurmaz. Oğlumu canice öldürdüler. En ağır cezayı almalarını istiyorum. Bu çocuklar az ceza alırsa ne olacak? Yine gidip başkasını yaralayacaklar, yine bir annenin canı yanacak. Bu kadar basit olamaz" dedi.