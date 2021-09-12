DSÖ: Yeni varyantlar çıkmaya devam edecek
|12 Eylül 2021 16:56
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Dünyanın dört bir yanında yaşanan vaka artışlarının bir numaralı sebebi olarak gösterilen Delta varyant, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de gündeminde.
Mayıs ayında, "aşılamada minimum yüzde 70 kapsama alanına ulaştığımızda pandemi sona erecek" diyen DSÖ'nün Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge'nin aşılar ile ilgili görüşlerini değiştirmiş durumda.
Kluge, yaptığı açıklamada, aşılamanın pandemiyi tamamen bitireceğinden kuşku duyduklarını söyledi.
Kluge, virüsün uzun yıllar hayatımızda kalabileceğini belirterek, "aşılama stratejimizi kademeli olarak nasıl uyarlayacağımızı", özellikle de ek dozlar konusunda düşünmeleri gerektiğini söyledi.
Dr. Kluge, Delta gibi yeni ve daha bulaşıcı varyantlar nedeniyle bu durumun değiştiğini belirterek, yeni çıkan varyantların sürü bağışıklığı perspektifini zayıflattığını ifade etti.
Kluge, önümüzdeki günlerde koronavirüsün yeni varyantlarının ortaya çıkmaya devam edeceğini belirtirken, tıpkı grip virüsü gibi koronavirüsle de yaşamamız gerektiğini vurguladı.
DSÖ Direktörü'ne göre, hükümetler de kısa süre içerisinde yeni stratejiler belirlemeli. Yoksa tüm dünyayı uzun vadede zor günler bekliyor.
Öte yandan dünya genelinde koronavirüse karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 660 milyon dozu geçti.
Covid-19 vakalarının sayısı 224 milyon 900 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 635 bine, iyileşenlerin sayısı 201 milyon 475 bine çıktı.
Vaka sayısı ABD'de 41 milyon 743 bini, Hindistan'da 33 milyon 232 bini, Brezilya'da 20 milyon 974 bini ve İngiltere'de 7 milyon 197 bini geçti.
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