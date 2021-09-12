Afgan şarkıcı Aryana Sayeed İstanbul'a kaçışını anlattı

Afganistan'ın ünlü şarkıcısı, Türkiye'de O Ses Türkiye adıyla yayınlanan The Voice programının Afgan versiyonundaki jüri üyelerinden olan 36 yaşındaki Afgan pop yıldızı Aryana Sayeed, Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından başkent Kabil'den İstanbul'a nasıl kaçtığını anlattı.

NTV'nin AFP'den aktardığına göre, şarkıcı Aryana Sayeed, çok sevdiği Kabil'den filmlere konu olabilecek bir şekilde kaçmış. Afganistan'da bir zamanlar fotoğraf çektirmek isteyen hayranları nedeniyle sokakta yürüyemeyen Sayeed'in Taliban'ın Kabil'e girmeye başladığı 15 Ağustos'ta ilk kaçma girişimi başarısız olmuş. Ertesi gün şansını yeniden denemek istediğinde ise Taliban, havalimanının etrafını sarmıştı.

'Ölmekten hiç korkmadım'

Şarkıcı Sayeed, kaçmayı başardığı günü şöyle anlatıyor:

"Nişanlım ve menajerim Hasib Sayed, ikinci bir arabada benimle telsiz aracılığıyla iletişim kurmaya çalışıyordu. Ona 'Eğer beni canlı götürmeye çalışırlarsa beni vur. Sadece kafamdan vur' dedim. Korktuğum tek şey buydu. Ölmekten hiç korkmadım.

'Kadınlar hava ve yer darlığından bayılıyordu'

Havalimanına giderken Taliban kontrol noktalarından geçmek için kucağıma tanımadığım bir çocuk aldım, yüzümü örttüm ve normal bir aile gibi görünmeye çalıştık. Kucağıma aldığım küçük çocuğa, 'eğer durdurulursak onlara senin annen olduğumu söyleyeceksin. Benim Aryana olduğumu söylememelisin, ben Freshta'yım' dedim. Havalimanında insanlar birbirini itiyordu, çocuklar vardı, küçük bebekler vardı, kadınlar hava ve yer darlığından bayılıyordu.

'Öncelik ABD vatandaşlarındaydı'

ABD askerleri, önceliği Amerikan vatandaşlarına vererek geçişlerine izin vermeyi reddetti, ancak bir tercüman, nişanlım Hasib'i tanıdı ve askerlere, hayatı tehlikede olan büyük bir yıldızın nişanlısı olduğunu söyledi. Böylece uçağa bindik."

'Afganistan'ın kadınları, 20 yıl önceki kadınlarla aynı değil'

Afgan popçu, şimdiki Afgan kadınlarının Taliban'ın 1996-2001'de ülkeyi en son yönettiği zaman okuldan ve işten zorla aldığı kadınlardan daha eğitimli ve bilinçli olduklarını söyleyerek "Afganistan'ın kadınları, 20 yıl önceki kadınlarla aynı değil" dedi.

'Taliban kana susamıştır'

Aryana ayrıca bugünkü Taliban'ın eskisinden bir farkı olmadığını belirterek, "Umarım dünya bunun değişen ya da yeni Taliban olmadığını kısa sürede anlar" dedi. Taliban gelmeden önce de radikaller yüzünden kendini 'hapishanedeymiş gibi hissettiğini' söyleyen Aryana Sayeed, "Taliban etraftaysa kesinlikle kendime yer bulamam çünkü Taliban kana susamıştır" diye konuştu.

'Afganistan gibi savaş ülkesinde doğduğunuz için kaderinizi nasıl suçlayabilirsiniz ki'

Jennifer Lopez ve Beyonce gibi ünlülerden esinlenen Aryana, yine de onlarla doğrudan bir karşılaştırmadan yana değil ve şöyle diyor:

"Düşünün ki, bir müzik şovunda jüri üyesisiniz ve öldürülmemek için çelik yelek giymek zorundasınız. Sanırım benim hayatım onlarınkinden çok farklı. İsterdim ki, onlar gibi bir hayatım olsun, Afganistan gibi savaş ülkesinde doğduğunuz için kaderinizi nasıl suçlayabilirsiniz ki?"