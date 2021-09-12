CHP'den tarım zirvesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 30 Eylül-2 Ekim'de CHP'li belediyelerin katılımıyla İstanbul'da tarım zirvesi düzenleneceğini belirtti.

Torun, yazılı açıklamasında, ülkenin en temel sorunlarından birinin tarımsal üretimde yaşandığını, Türkiye'yi 19 yıldır yöneten siyasi iktidarın yıllar içindeki yanlış politikalarının tarımı içinden çıkılamaz hale getirdiğini savundu.

Üretim maliyetleri artarken ürünlerin değerinin azaldığını, devletten destek alamayan çiftçinin toprağını terk ettiğini öne süren Torun, üretimin düştüğünü, tarım arazilerinin küçüldüğünü kaydetti.

İktidarın çiftçiye destek vereceğine yabancı ülkelerden tarım arazileri kiraladığını, yurt dışından tarım ürünü almak için ithalat vergilerini sıfırladığını iddia eden Torun, "Bu nedenle CHP olarak belediyelerimizde yeni bir tarım seferberliği başlatıyoruz. 30 Eylül-2 Ekim'de tüm belediyelerimizin katılımıyla İstanbul'da bir tarım zirvesi düzenliyoruz." ifadesini kullandı.

CHP'li belediyelerin yerli üreticiye büyük katkılar verdiğini aktaran Torun, "Bu zirvemizde de belediyelerimizin tarıma verdiği destekleri ele alarak kamuoyuna tanıtacak ve bundan sonraki yol haritamızı belirleyeceğiz. Şimdi yerel yönetimlerde, ardından ise iktidara geldiğimizde tarım için hangi adımları atacağımızı ortaya koyacağız. Sayın Genel Başkanımız da burada bir konuşma yaparak partimizin tarım politikasını milletimize açıklayacak." bilgisini verdi.