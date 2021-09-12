Prof. Dr. Hamdi Aytekin yaşamını yitirdi
|12 Eylül 2021 17:05
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Bursa Uludağ Üniversitesi emekli öğretim üyelerinden ve Bursa Tabip Odası eski başkanlarından Prof. Dr. Hamdi Aytekin yaşamını yitirdi. Cenazesi 12 Eylül Pazar günü öğle namazında İstanbul Emirgan Camii'nden kaldırılacak.
Prof. Dr. Hamdi Aytekin kimdir?
1943 yılında Lapseki'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Aksaray'da, liseyi Niğde'de tamamladı. 1967'de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Karakocan, Tunceli ve Gümüşhane'de sağlık ocağı hekimliği yaptı. 1970-1972 yıllarında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde halk sağlığı dalında, ardından 1972-1976 yılları arasında da enfeksiyon hastalıkları ve bakteriyoloji dallarında uzmanlık eğitimini tamamlayarak bu iki dalda uzman oldu.
1976'da Bursa Tıp Fakültesi'ne atandı. 1978 yılında doçent, 1988 yılında da profesörlüğe yükseldi. UÜ Bursa Tıp Fakültesi yönetim kurulu üyeliği (1978-1981), Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği (1989-1992) ve Dekan Yardımcılığı (1992-1995) yaptı.
Tıp Fakültesi yönetim kurulu üyeliği, Gemlik Eğitim ve Araştırma Sağlık Grubu Başkanlığı, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı Rektör Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Prof. Dr. Hamdi Aytekin 2010 yılında emekli olmuştu.
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