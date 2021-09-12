TTB'den o mitinge tepki: Sağlıkçıların özverisi hiçe sayılıyor

İstanbul Maltepe'de, aşı karşıtlarının 'Büyük Uyanış' adını verdikleri aşı karşıtı miting, kaymakamlığın izin vermemesi ancak valilikten izin çıkmasının ardından bugün düzenlendi. Maltepe etkinlik alanında söz konusu miting için aşı karşıtları bir araya geldi.

Aşısız ve PCR'sız katılım çağrısı yapılan mitinge, İçişleri Bakanlığı'nın şehirlerarası yolculuklarda son 48 saatte PCR testinin negatif olma zorunluluğunu getirmesine karşın neye göre ve nasıl izin verildiğini soran TTB, yazılı açıklamasında, Resmi makamların açıkladığı tarihe göre bugün, pandeminin ülkemizdeki 18. ayına girdik. COVID-19 önlemlerini bahane ederek demokratik kitle örgütlerinin, sendikaların, partilerin, sivil toplum örgütlerinin basın açıklamalarına dahi izin vermeyen iktidar; aşıyı, bilimi, pandemiden korunma önlemlerini açıkça yok sayanlara bilinçli olarak sessiz kalarak, müdahalelerinin hukuka aykırılığını, keyfiyete dayandığını lebalep kongrelerde olduğu gibi bir kere daha göstermiştir.

Aşısız ve PCR'sız katılım çağrısı yapılan bir etkinliğe, hem de İçişleri Bakanlığının şehirlerarası yolculuklarda son 48 saatte PCR testinin negatif olma zorunluluğu maddesine aykırı olmasına rağmen, neye göre ve nasıl izin verildiği, COVID-19 ile mücadelede yaşamını yitiren sağlık emekçilerinin yakınları başta olmak üzere tüm topluma açıklamalıdır. Etkinlik alanlarına girişte aşı ve HES kodu kontrolü yapılmaması ise salgın ile mücadelede emek veren sağlık çalışanlarının özverisini hiçe saymaktır.

Aşı çağrısı için söz üretmeyen, gerçek bir aşı kampanyası yapmayan iktidarın toplum sağlığını hiçe sayanlara sessiz kalması; pandemi önlemlerinin, genelgelerin, uygulamaların göstermelik olduğunun bir göstergesidir. İktidar toplum sağlığını hiçe sayanlara, bilimi karşısına alanlara ve toplumu yanlış bilgilendirenlere karşı sessiz kalarak, pandemiyle mücadelede samimiyetsizliğini ve güvenilir olmadığını bir kere daha göstermiştir.