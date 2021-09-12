Aşı yaptırmayan öğretmen Covid-19'a yenik düştü

6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEYLE MALİ HAKLARINDA ARTIŞ OLDUĞU ZANNEDİLEN 3 KADRO UNVANI 6. dönem toplu sözleşmede yer alan bazı mali artışlar 5. dönem toplu sözleşmede de yer almaktadır. Ancak bu detay bilinmediği ve bazı sendika yetkilileri yanlış açıklama yaptığı için, bazı kadro unvanlarına mali artış yapıldığı zannedilmektedir.