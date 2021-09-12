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Yaşamını yitiren polis memuru ve kardeşi toprağa verildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden biri polis memuru iki kardeşin cenazesi, İzmir'in Ödemiş ilçesinde toprağa verildi.
12 Eylül 2021 17:57
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Yaşamını yitiren polis memuru ve kardeşi toprağa verildi

Polis memuru Ensar ile kardeşi Eftal Erkut'un cenazeleri, yakınları tarafından Ödemiş'teki evlerinin önüne getirildi. Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey İmam Hatip Lisesi Müdürü olan baba Mehmet ile anne Havva Erkut, gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti.

Cenazeler, helallik alınmasının ardından Efe Konut Camisi'ne götürüldü. Ensar Erkut'un Türk bayrağı örtülü tabutunu polis mangası taşıdı.

Kılınan namazın ardından iki kardeşin naaşı, Ahrandı Mezarlığı'na defnedildi.

Polis memuru Erkut'un eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Törene İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, polisin görev yaptığı Denizli'den arkadaşları ile Erkut ailesinin yakınları katıldı.

Ensar Erkut yönetimindeki 20 B 0035 plakalı otomobil, 10 Eylül'de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Pazarcık ilçesi Çöçelli mevkisinde önünde seyreden Abidin M'nin kullandığı 73 SK 854 plakalı tıra arkadan çarpmıştı. Kazada sürücü Erkut ile kardeşi Eftal Erkut hayatını kaybetmiş, küçük kardeşi Furkan Ali Erkut hastanede tedavi alına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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