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Yangında kurs merkezinde can pazarı

Muş'ta özel bir kurs merkezinde çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalede yetersiz kaldığı öne sürülen yangında içeride mahsur kalan öğrenciler sinir krizi geçirdi.
12 Eylül 2021 18:28
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Yangında kurs merkezinde can pazarı

İstasyon Caddesi üzerindeki özel bir kurs merkezinin bulunduğu binada yangın çıktı. Klima motorlarının bulunduğu bölümde kartonların tutuşması ile çıktığı iddia edilen yangında, kurs için merkezde bulunan çocuklar büyük panik yaşadı. Bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükselmesiyle patlayan camlardan içeri giren duman sınıflara ulaştı. Nefes almakta güçlük çeken öğrenci ve öğretmenler, camdan sarkarak çevreden yardım istedi. Yaklaşık 80 öğrencinin korku ve panik yaşadığı merkezde, itfaiye ekiplerinin yangına yeterli müdahale edememesi tepkilere neden oldu. Bazı öğrencilerin sinir krizi geçirdiği olayda, birçok vatandaşta mahsur kalan öğrencileri kurtarmaya çalıştı. Güçlükle tahliye edilen öğrenci ve öğretmenlere sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Müdür Rahmi Kaki, itfaiye ekiplerinin yangın esnasında içerideki insanlara nasıl müdahale edileceğini bilmediklerini savundu. Önceliğin can kurtarmak olması gerektiğini vurgulayan Kaki, "Bunlar sanıyor ki yangında itfaiye sadece gelip su dökerek işi hallediyorlar. Böyle bir şey yok. Biz 'Çocukları kurtaracağız merdiven getirin diyoruz', adam buraya itfaiyeyi çekmiş su sıkıyor. İçeride duman var. Senin önceliğin çocuğun canını kurtarmak olacak, öncelik can olacak. Böyle bir itfaiye anlayışı olmaz. Bu kadar beceriksiz olunmaz. İş bilenleri getirin başa. Yangın arka kısımdaki kartonların bulunduğu yerde başladı, oradan duman yukarı çıktı. Dershanede yangın yoktu. Cam patlayınca duman içeri girdi. Çocukların bir kısmını biz merdivenden indirdik. Dershanede aşağı yukarı 80 öğrenci vardı" dedi.

"Derme çatma bir merdiven göndermişler"

Dumanın içeri girmesiyle öğrencileri aşağı indiremediklerini anlatan coğrafya öğretmeni Mehmet Tuncer de, "Öğrencileri arka sınıflara doğru götürdük. Kapıların altından üstünden içeri hep duman atıyordu. Perdeleri alıp kapıların alt ve üstüne sıkıştırdık. Aşağıya bağırıyoruz 'merdiven merdiven merdiven' diye. Derme çatma bir merdiven göndermişler. Öğrenciyi göndersek bile aşağıya doğru inemeyecek. O şekilde bir merdiven mi gelir. İçeriye girmişler ne bir gaz maskesi, ne bir oksijen cihazı yok. Kendi halleriyle girmişler. Bu şekilde bir kurtarma olmaz ki. Hasta öğrencilerimiz vardı, ilk önce onları aldık dışarı" ifadelerini kullandı.

Dumandan etkilenen öğrencilerden Esma Aşar, "Sınıfta ders işliyorduk dumanlar içeri atmaya başladı, yangın çıktı. Bizde bir sınıfa toplandık. Çok korktuk" diye konuştu.

Kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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