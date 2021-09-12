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Duygun Yarsuvat, son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün vefat eden Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, son yolculuğuna uğurlandı.
12 Eylül 2021 18:32
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Duygun Yarsuvat, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin önde gelen ceza hukuku profesörlerinden olan Duygun Yarsuvat için Levent'teki Afet Yolal Camisi'nde kılınan cenaze namazına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve bazı yönetim kurulu üyeleri, kulübün eski başkanlarından Dursun Özbek ve eski yöneticiler, Yarsuvat'ın ailesi ile Galatasaray ve hukuk camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Yarsuvat'ın naaşı, cenaze namazının ardından toprağa verilmek için Yalova'ya götürüldü.
Anadolu Ajansı
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