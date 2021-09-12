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Ahmet Davutoğlu evlat nöbetindeki ailelerle tartıştı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bazı ailelerle tartıştı. Nöbet tutan bir babaya, "Yalan söyleme, sizi provoke edenlere uymayın" diyen Davutoğlu, ziyareti hızlandırarak çadırdan ayrıldı.
12 Eylül 2021 19:38
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 741. gününde ziyaret etti. Ailelerle görüşen Davutoğlu'na "Bizi kendi yerinize koyun HDP'ye destek vermeyin" diyen annelerden İmmihan Nilifırka'ya yanıt veren Davutoğlu, "Biz destek vermiyoruz" dedi.

Annelerden Solmaz Övünç ise, "Bizi bir gün bile dile getirmediniz" sözüne yanıt veren Davutoğlu, "İlk ben ağırladım başbakanlıkta, yanlış söylüyorsunuz. Onlar bizim evlatlarımız hiçbir hakları yok" dedi. Annelerden Nilifırka "HDP'yi desteklemeyin yazıktır" size deyince, Davutoğlu sert tepki göstererek, "Destekleyenlere yazıktır, bu evlatlara ilk biz sahip çıktık, biz yine sahip çıkacağız" yanıtını verdi. Davutoğlu daha sonra başbakanlık döneminde görüştüğü ailelerin yanına giderek "İlk kim çıktı sahip sizin çocuklarınıza, biz sizin çocuklarınızı getireceğiz demiştik" diye konuştu. Anne İmmihan Nilifırka daha sonra sinir krizi geçirince Ahmet Davutoğlu, babalara yöneldi.

Davutoğlu, babalarla birbirine girdi

Babalardan Süleyman Aydın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı diyalogda, evlatlarını istediğini belirtti. Aydın daha sonra Davutoğlu ile yaşadığı gerginlikte, "Başbakanlık döneminizde bu evlatlar gönderildi, siz bugün Diyarbakır'a 3. gelişiniz, anne size HDP'ye destek vermeyin diyor siz de çocuklarınıza sahip çıksaydınız diyorsunuz. Sahip çıksaydınız, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkmazdınız, HDP'ye destek veren Kandil'e de destek verir. Sizin evladınız 1 saat eve gelmese ne yapardınız, ben 6 yıldır bu evladımdan ayrıyım" dedi.

"Yalan söyleme, sizi provoke edenlere uymayın"

Ahmet Davutoğlu evlat nöbeti tutan baba Süleyman Aydın'a "Ben öyle bir şey demedim yalan söyleme Allah'tan kork, bu çocuklar bizim de çocuklarımız onlarla mücadeleyi ben yaptım, bırak öyle şeyi, burada siyaset yapma biz bu çocuklara sahip çıkacağız buradayım onun için. Bir dakika dinle beni, öfkeni anlıyorum ama bunların hepsinin hesabını soracağız. Her cezayı vermek lazım onlara, sizi ben ağırladım başbakanlıkta, PKK ile mücadelede ben değil miydim Diyarbakır'da sizi provoke edenlere uymayın" diye konuştu.

Davutoğlu daha sonra eşiyle birlikte çadırdan ayrıldı

Ailelerden Süleyman Aydın, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Davutoğlu'nu gördünüz, HDP konusu olduğu zaman rahatsız oldu, anne evladını istedi HDP'ye sahip çıkmayın dedi, o da 'siz de kendi çocuklarınıza sahip çıksaydınız' dedi. Bizim çocuklarımızın yaşı tutmuyordu, 14 yaşında çocuklardı, benim kolumu tuttu neredeyse bana şiddet uygulayacaktı, bir başbakana yakışır mı, nefretle kınıyoruz burada" şeklinde konuştu.

"Biz derdimizi anlatmaya çalıştık adam bizi vurmaya kalktı"

Celil Begdaş adlı baba ise, "Biz derdimizi anlatmaya çalıştık neredeyse bizi vuracaktı. Kaldıramadı haksız olduğu için, senin döneminde bütün çocuklar gitti, HDP'yi desteklemiyor diyor destekliyorsun. Sen burada HDP kapanmasın dedin neden dedin o zaman destekçisisin. Biz onun ziyaretini samimi bulmadık" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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