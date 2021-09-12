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Sivasspor, Fenerbahçe'nin 'Kadıköy belalısı' oldu!

Fenerbahçe ile DG Sivasspor Süper Lig'in 4. haftasında 1-1 berabere kaldı. Sivasspor, Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de oynadığı son 3 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.
12 Eylül 2021 20:04
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Sivasspor, Fenerbahçe'nin 'Kadıköy belalısı' oldu!

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takım Fenerbahçe'nin golü 23. dakikada Bright Osayi-Samuel'den geldi. Yiğidolar'ın golünü ise 45. dakikada penaltıdan Pedro Henrique attı.

1-1'lik skorun ardından Sivasspor, Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de oynadığı son 3 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Söz konusu maçlarda Sivasspor rakibine 5 gol atarken, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Kadıköy'de oynanan son 3 maçta alınan sonuçlar şöyle:

- Fenerbahçe-Sivasspor: 1-2 (2019-2020 sezonu)

- Fenerbahçe-Sivasspor: 1-2 (2020-2021 sezonu)

- Fenerbahçe-Sivasspor: 1-1 (2021-2022 sezonu)
İhlas Haber Ajansı
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