1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sivas'ta öğretmenlere yönelik eğitim programı başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle yürütülen "Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi" Projesi kapsamında Sivas'ta temel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik düzenlenen eğitim programı başladı.
12 Eylül 2021 20:06
+Aa- Yazdır
Sivas'ta öğretmenlere yönelik eğitim programı başlatıldı

Sıcak Çermik kaplıcalarındaki termal otelde gerçekleştirilen eğitim programının açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Şube Müdürleri Hülya Bozbıyık ve Resul Çatal, Avrupa Konseyi gözlemcisi, proje uzman ve koordinatörleri katıldı.

222 öğretmen katılacak

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak finansmanı ile aralarında Sivas'ın da bulunduğu 10 pilot ilde uygulanan projenin Sivas etabına 9'u il merkezinden olmak üzere, 11 okuldan 222 öğretmen katılacak.

Proje ile temel eğitim kurumları için insan hakları, demokrasi ve temel evrensel değerlere dayalı eğitim materyallerinin geliştirilmesi, öğretmenlere ve eğitim uygulayıcılarına demokratik kültür yetkinliklerinin kazandırılması, okul topluluklarının ve genel olarak toplumun demokratik okul kültürüne ilişkin farkındalık ve anlayışlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fatih gemisi Türkali-5'te sondaja başladı
12 Eylül 2021 16:03		 MSB: Akdeniz'de keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirildi
12 Eylül 2021 15:50
3 ilde yüz yüze eğitime korona engeli! Öğrenciler karantinaya alındı
12 Eylül 2021 09:17		 Bakanlık harekete geçti! 0850'li hatlara ilk cezalar kesildi
12 Eylül 2021 08:18
Riskli gruptaki şahıs arkadaşını temaslı duruma düşürdü: Karantinaya alındılar
12 Eylül 2021 06:33		 Türkiye'de ilk kez kuruldu, 'akıllı kavşak' dönemi başladı
11 Eylül 2021 22:33
Nüfusu üçe katlanan Bodrum'a yeni hastane yapılıyor
11 Eylül 2021 22:05		 Bitlis'te 9 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
11 Eylül 2021 21:50
Bakırköy'de asayiş uygulaması: İlçede giriş çıkışlar kapatıldı
11 Eylül 2021 20:10		 İl Milli Eğitim Müdürü, koltuğunda 25 gün oturabildi
11 Eylül 2021 19:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:50 - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Hafiz Osman Şahin, çifte ezan okudu20:35 - 'Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karıştı' iddiasına inceleme başlatıldı20:29 - Kılıçdaroğlu MHP'li Başkanı CHP'li zannedip övdü20:13 - Başkentte servis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı20:09 - Gezgin belgeselci kaykayıyla Türkiye'yi gezecek20:06 - Sivas'ta öğretmenlere yönelik eğitim programı başlatıldı
20:04 - Sivasspor, Fenerbahçe'nin 'Kadıköy belalısı' oldu!19:43 - Aşiret düğününde geline 1 kilo altın takıldı19:38 - Ahmet Davutoğlu evlat nöbetindeki ailelerle tartıştı19:35 - Eskişehir'de akrobasi pilotlarından nefes kesen gösteri19:29 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı18:36 - Altyapı yatırımlarının önündeki engel yatırım maliyetleri
18:34 - Saç ekimi sırasında ölüm iddiası: Doktor tutuklandı18:32 - Duygun Yarsuvat, son yolculuğuna uğurlandı18:28 - Yangında kurs merkezinde can pazarı18:03 - Çevre Bakanlığından, 'Boğaziçi' ve 'Patara' açıklaması17:57 - Yaşamını yitiren polis memuru ve kardeşi toprağa verildi
17:53 - Aşı yaptırmayan öğretmen Covid-19'a yenik düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir'de ikinci 'çarşaflı kadını zincire vurma' skandalı!
Memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler ne kadar artacak?
Müdür ve eşinden, müdür yardımcısına şikayet dayağı
Aracına dizel yerine benzin kondu, davası yıllar sürdü
3 ilde yüz yüze eğitime korona engeli! Öğrenciler karantinaya alındı
Arazi tazminatı alan kamu personeli ile ilgili önemli ayrıntı
Saç ekimi sırasında ölüm iddiası: Doktor tutuklandı
Tıp literatüründe bir ilk! Korona, akciğer kanserini taklit etti
Bu tuzağa düşmeyin! Cenazeden bir gün sonra dolandırmaya çalıştılar
Verimsiz proje rafa kalkacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evde kış hazırlığı 1
sezen aksu dinlemek 2
memur maaşı 2
şu anda dinlenen şarkı 1
aşı deneyimleri 1
gece telefonun çalması 1
Sözlüğü Özlemek 1
acı biber doğramış elini ağzına burnuna dokundurmak 1
basketbol 1
Memurlar.net in rahatsız edici reklamı. 2
SON İLANLAR
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 7 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Kocasinan İmar 31 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Baysan Eğitim Kurumları 4 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları 1 İşçi Alacak
İstanbul Kahıthane SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Isparta Sarıidris Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam