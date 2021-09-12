Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Başkentte servis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Başkentte servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
|12 Eylül 2021 20:13
|+Aa- Yazdır
Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi 1544. Cadde'desinde 06 C 0019 plakalı servis aracı ile 06 HMB 16 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri, kazada E.D. E.A. ile B.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Saç ekimi sırasında ölüm iddiası: Doktor tutuklandı
12 Eylül 2021 18:34
|Yangında kurs merkezinde can pazarı
12 Eylül 2021 18:28
|Kütahya'da polis otosu otomobille çarpıştı: 5 yaralı
12 Eylül 2021 17:22
|13 yaşındaki çocuğu 'ters baktın' kavgasında öldürdüler
12 Eylül 2021 16:45
|Sancaktepe metro inşaatında göçük: 1 ölü,1 yaralı
12 Eylül 2021 15:35
|Keşif sırasındaki kavga sonrası gözaltına alınan 2 kişi serbest
12 Eylül 2021 14:53
|Çiftlik sahibini öldürüp hayvanları vuran 6 kişi gözaltında
12 Eylül 2021 14:44
|Kirayı ödeyemediği için evinden çıkartılan eski hostesin haciz isyanı
12 Eylül 2021 14:42
|İmamoğlu'nun 'Özel Kalemiyim' dedi, otomobili taş yağmuruna tuttu
12 Eylül 2021 14:26
|Yangın sonrası itfaiye erlerine çirkin saldırı
12 Eylül 2021 14:08