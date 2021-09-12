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Başkentte servis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Başkentte servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
12 Eylül 2021 20:13
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Başkentte servis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi 1544. Cadde'desinde 06 C 0019 plakalı servis aracı ile 06 HMB 16 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, kazada E.D. E.A. ile B.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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