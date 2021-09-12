1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kılıçdaroğlu MHP'li Başkanı CHP'li zannedip övdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği törende yaptığı konuşmada, MHP'li Gölbaşı Belediyesi'nin CHP yönetiminde olduğunu sanarak Gölbaşı Belediye Başkanı MHP'li Ramazan Şimşek'e övgüler düzdü. Şimşek için "Olağanüstü çabalar yapıyor" dedi.
12 Eylül 2021 20:29
+Aa- Yazdır
Kılıçdaroğlu MHP'li Başkanı CHP'li zannedip övdü

Konuşmalarında sık sık gaflara imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de MHP yönetimindeki Ankara'daki Gölbaşı Belediyesi'ni CHP'li sandı.

CHP'Lİ BELEDİYE SANDI

Çankaya Belediyesi tarafından Bademlidere bölgesinde 500 bin metrekare alanda oluşturulacak kent ormanı için ağaç dikim törenine katılan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin hizmetleriyle ilgili olumlu şeyler söylemesinin ardından Gölbaşı Belediye için de övgü dolu sözler kullanmaya başladı.

MHP'Lİ BAŞKANA ÖVGÜ

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i kast ederek, "Gölbaşı'ndaki Belediye Başkanımız da olağanüstü çabalar yapıyor. Gölbaşını ayağa kaldırıyor" ifadelerini kullandı.

"GÖLBAŞINA DA BEKLERİZ"

Sosyal medya hesabından o anların görüntüsünü paylaşan Şimşek, "Kürsüden övdüğünüz hizmetlerimizi yerinde de görmek isterseniz her zaman bekleriz. Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin bizlere her zaman öğütlediği gibi eşit, tarafsız, üretken belediyecilik anlayışımızdan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ahmet Davutoğlu evlat nöbetindeki ailelerle tartıştı
12 Eylül 2021 19:38		 Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
12 Eylül 2021 19:29
Çevre Bakanlığından, 'Boğaziçi' ve 'Patara' açıklaması
12 Eylül 2021 18:03		 Bakan Soylu: 82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu
12 Eylül 2021 17:20
CHP'den tarım zirvesi
12 Eylül 2021 17:03		 Bursa Büyükşehir'de TİS görüşmelerinde anlaşmaya varıldı
12 Eylül 2021 16:08
TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmaları Kırgızistan'da da yürütülecek
12 Eylül 2021 15:31		 Manavgat'ta traktörleri yanan 16 aileye yeni traktör verildi
12 Eylül 2021 15:14
'Önümüzdeki günlerde mesleki eğitim ile ilgili paket açıklayacağız'
12 Eylül 2021 15:00		 Bakan Gül'den sosyal medya yasası açıklaması
12 Eylül 2021 14:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:50 - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Hafiz Osman Şahin, çifte ezan okudu20:35 - 'Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karıştı' iddiasına inceleme başlatıldı20:29 - Kılıçdaroğlu MHP'li Başkanı CHP'li zannedip övdü20:13 - Başkentte servis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı20:09 - Gezgin belgeselci kaykayıyla Türkiye'yi gezecek20:06 - Sivas'ta öğretmenlere yönelik eğitim programı başlatıldı
20:04 - Sivasspor, Fenerbahçe'nin 'Kadıköy belalısı' oldu!19:43 - Aşiret düğününde geline 1 kilo altın takıldı19:38 - Ahmet Davutoğlu evlat nöbetindeki ailelerle tartıştı19:35 - Eskişehir'de akrobasi pilotlarından nefes kesen gösteri19:29 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı18:36 - Altyapı yatırımlarının önündeki engel yatırım maliyetleri
18:34 - Saç ekimi sırasında ölüm iddiası: Doktor tutuklandı18:32 - Duygun Yarsuvat, son yolculuğuna uğurlandı18:28 - Yangında kurs merkezinde can pazarı18:03 - Çevre Bakanlığından, 'Boğaziçi' ve 'Patara' açıklaması17:57 - Yaşamını yitiren polis memuru ve kardeşi toprağa verildi
17:53 - Aşı yaptırmayan öğretmen Covid-19'a yenik düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir'de ikinci 'çarşaflı kadını zincire vurma' skandalı!
Memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler ne kadar artacak?
Müdür ve eşinden, müdür yardımcısına şikayet dayağı
Aracına dizel yerine benzin kondu, davası yıllar sürdü
3 ilde yüz yüze eğitime korona engeli! Öğrenciler karantinaya alındı
Arazi tazminatı alan kamu personeli ile ilgili önemli ayrıntı
Saç ekimi sırasında ölüm iddiası: Doktor tutuklandı
Tıp literatüründe bir ilk! Korona, akciğer kanserini taklit etti
Bu tuzağa düşmeyin! Cenazeden bir gün sonra dolandırmaya çalıştılar
Verimsiz proje rafa kalkacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gece telefonun çalması 1
sezen aksu dinlemek 2
kumarda kaybeden aşkta kazanırmış 1
Sözlüğü Özlemek 1
acı biber doğramış elini ağzına burnuna dokundurmak 1
sözlükteki durgunluk 1
Memurlar.net in rahatsız edici reklamı. 2
şu an çalan şarkı 1
aşı deneyimleri 1
şu anda dinlenen şarkı 1
SON İLANLAR
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 7 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Kocasinan İmar 31 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Baysan Eğitim Kurumları 4 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları 1 İşçi Alacak
İstanbul Kahıthane SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Isparta Sarıidris Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam