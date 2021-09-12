Kılıçdaroğlu MHP'li Başkanı CHP'li zannedip övdü
|12 Eylül 2021 20:29
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Konuşmalarında sık sık gaflara imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de MHP yönetimindeki Ankara'daki Gölbaşı Belediyesi'ni CHP'li sandı.
CHP'Lİ BELEDİYE SANDI
Çankaya Belediyesi tarafından Bademlidere bölgesinde 500 bin metrekare alanda oluşturulacak kent ormanı için ağaç dikim törenine katılan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin hizmetleriyle ilgili olumlu şeyler söylemesinin ardından Gölbaşı Belediye için de övgü dolu sözler kullanmaya başladı.
MHP'Lİ BAŞKANA ÖVGÜ
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i kast ederek, "Gölbaşı'ndaki Belediye Başkanımız da olağanüstü çabalar yapıyor. Gölbaşını ayağa kaldırıyor" ifadelerini kullandı.
"GÖLBAŞINA DA BEKLERİZ"
Sosyal medya hesabından o anların görüntüsünü paylaşan Şimşek, "Kürsüden övdüğünüz hizmetlerimizi yerinde de görmek isterseniz her zaman bekleriz. Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin bizlere her zaman öğütlediği gibi eşit, tarafsız, üretken belediyecilik anlayışımızdan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz" dedi.
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