'Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karıştı' iddiasına inceleme başlatıldı
Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karıştığı iddialarına ilişkin inceleme başlatıldı.
|12 Eylül 2021 20:35
|+Aa- Yazdır
Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, yaptığı açıklamada, Altınkum Mahallesi'nde bulunan terfi merkezinin arıtma tesisi kurulduğundan bu yana hizmet verdiğini söyledi.
Terfi merkezinin Altınkum ve İstasyon mahallelerinin tamamının atıklarının ulaştığı sistem olduğunu belirten Gök, şunları kaydetti.
"Cuma günü teknik bir arızadan kaynaklı olarak 15-20 dakika boyunca sistem çalışmamış ve sistem bölgesinde sızıntılar olmuştur. Göle bir sızıntı yoktur. Ekibimiz en kısa sürede olay yerine giderek tamiratı yapıp 15 dakika içinde sistemi tekrar çalıştırmıştır."
Öte yandan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce sızıntı iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Olba Antik Kenti'nde M.Ö. 5 bin 500 yılına kadar ulaşıldı
12 Eylül 2021 15:57
|Bir usta günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor
12 Eylül 2021 13:48
|Ankara Büyükşehir'e ait 5 taşınmaz üniversite öğrencilerine yuva olacak
12 Eylül 2021 13:34
|Evinin ahırını atölyeye çevirip çitlembik yağı üretmeye başladı
12 Eylül 2021 11:17
|Nüfusa oranla en fazla vaka görülen Rize'de bulaşlar 'aile içi'
12 Eylül 2021 10:21
|Vali ceketi çıkardı, traktörle yer fıstığı hasadı yaptı
12 Eylül 2021 09:47
|106 yıllık batıklar The New York Times'a haber oldu
11 Eylül 2021 23:35
|Muhteşem doğasıyla Papart Vadisi kendine hayran bırakıyor
11 Eylül 2021 20:13
|Palandöken Barajı'nın suları çekildi; mezarlar gün yüzüne çıktı
11 Eylül 2021 20:06
|Datça'da 4,4 büyüklüğünde deprem
11 Eylül 2021 16:59