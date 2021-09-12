1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Deniz Baykal yaşamını yitirdi' iddialarına yanıt: Gayet iyi

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın hayatını kaybettiği yönündeki sosyal medyadaki iddialara eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, "Kendisiyle az önce konuştum, sesi gayet iyi geliyordu" yanıtını verdi.
12 Eylül 2021 21:23
+Aa- Yazdır
'Deniz Baykal yaşamını yitirdi' iddialarına yanıt: Gayet iyi

Sosyal medyada, 83 yaşındaki eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Deniz Baykal'ın yaşamını yitirdiği yönündeki bu iddiaları yalanladı.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Yılmaz Ateş, "Kendisi ile az önce görüştüm" diyerek iddiaları yalanladı.

Ateş, "Ankara'daki evinde, sağlığında bir değişim ve olumsuzluk yok. Haftanın 5 günü Bilkent'teki fizik tedavisine gidiyor. Biraz önce kendisiyle görüştüm, sesi gayet iyi geliyordu. Sağlığına ilişkin iddialar doğru değil" diye konuştu.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yunan Başbakan: Meriç'te inşa edilen çelik çiti uzatabiliriz
12 Eylül 2021 21:19		 Kılıçdaroğlu MHP'li Başkanı CHP'li zannedip övdü
12 Eylül 2021 20:29
Ahmet Davutoğlu evlat nöbetindeki ailelerle tartıştı
12 Eylül 2021 19:38		 Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
12 Eylül 2021 19:29
Çevre Bakanlığından, 'Boğaziçi' ve 'Patara' açıklaması
12 Eylül 2021 18:03		 Bakan Soylu: 82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu
12 Eylül 2021 17:20
CHP'den tarım zirvesi
12 Eylül 2021 17:03		 Bursa Büyükşehir'de TİS görüşmelerinde anlaşmaya varıldı
12 Eylül 2021 16:08
TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmaları Kırgızistan'da da yürütülecek
12 Eylül 2021 15:31		 Manavgat'ta traktörleri yanan 16 aileye yeni traktör verildi
12 Eylül 2021 15:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:56 - Son 50 yılın en sıcak 6'ncı ağustosu yaşandı22:30 - Ukrayna, 4 adet Bayraktar TB2 İHA satın almayı planlıyor21:57 - Trabzonspor ile Galatasaray yenişemedi21:53 - Zorunlu yapmışlardı... İngiltere'den aşı sertifikası kararı21:35 - Okul müdürü öğrencileri için amelelik yapıyor21:27 - Ziya Selçuk'tan istifa sonrası yeni imajla dikkat çeken açıklama
21:25 - Facebook'ta temizlik işçileri çalışma koşullarına isyan etti21:23 - 'Deniz Baykal yaşamını yitirdi' iddialarına yanıt: Gayet iyi21:22 - 'Fatih Terim'in milli takıma gitmesine izin vermeyiz'21:19 - Yunan Başbakan: Meriç'te inşa edilen çelik çiti uzatabiliriz21:16 - İstanbul Emniyeti'nden 'Kültür Turizm Komisyonu' denetimi21:13 - İl Sağlık Müdürü kalbi duran turistin hayatını kurtardı
20:50 - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Hafiz Osman Şahin, çifte ezan okudu20:35 - 'Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karıştı' iddiasına inceleme başlatıldı20:29 - Kılıçdaroğlu MHP'li Başkanı CHP'li zannedip övdü20:13 - Başkentte servis aracı ile otomobil çarpıştı: 5 ölü20:09 - Gezgin belgeselci kaykayıyla Türkiye'yi gezecek
20:06 - Sivas'ta öğretmenlere yönelik eğitim programı başlatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir'de ikinci 'çarşaflı kadını zincire vurma' skandalı!
Ziya Selçuk'tan istifa sonrası yeni imajla dikkat çeken açıklama
Memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler ne kadar artacak?
Müdür ve eşinden, müdür yardımcısına şikayet dayağı
3 ilde yüz yüze eğitime korona engeli! Öğrenciler karantinaya alındı
Aracına dizel yerine benzin kondu, davası yıllar sürdü
Saç ekimi sırasında ölüm iddiası: Doktor tutuklandı
Arazi tazminatı alan kamu personeli ile ilgili önemli ayrıntı
Tıp literatüründe bir ilk! Korona, akciğer kanserini taklit etti
Aşı yaptırmayan öğretmen Covid-19'a yenik düştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çizgi film 1
Memurlar.net in rahatsız edici reklamı. 3
memur maaşı 2
itiraf 1
aşı deneyimleri 1
şu an çalan şarkı 1
gece telefonun çalması 2
diğer virüsler nereye saklandı 1
8.400 TL maaşa garson bulamayan dürümcü 1
evde kış hazırlığı 1
SON İLANLAR
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 7 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Kocasinan İmar 31 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Baysan Eğitim Kurumları 4 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları 1 İşçi Alacak
İstanbul Kahıthane SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Isparta Sarıidris Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam