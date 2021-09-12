'Deniz Baykal yaşamını yitirdi' iddialarına yanıt: Gayet iyi
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın hayatını kaybettiği yönündeki sosyal medyadaki iddialara eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, "Kendisiyle az önce konuştum, sesi gayet iyi geliyordu" yanıtını verdi.
|12 Eylül 2021 21:23
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Sosyal medyada, 83 yaşındaki eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın yaşamını yitirdiği öne sürüldü.
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Deniz Baykal'ın yaşamını yitirdiği yönündeki bu iddiaları yalanladı.
Cumhuriyet gazetesine konuşan Yılmaz Ateş, "Kendisi ile az önce görüştüm" diyerek iddiaları yalanladı.
Ateş, "Ankara'daki evinde, sağlığında bir değişim ve olumsuzluk yok. Haftanın 5 günü Bilkent'teki fizik tedavisine gidiyor. Biraz önce kendisiyle görüştüm, sesi gayet iyi geliyordu. Sağlığına ilişkin iddialar doğru değil" diye konuştu.
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