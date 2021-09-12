Ziya Selçuk'tan istifa sonrası yeni imajla dikkat çeken açıklama
Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yeni görünümüyle bir paylaşım yaptı. Selçuk, paylaşımında "Derdim yine eğitim, derdim yine çocuklar, yine öğretmenler" dedi.
|12 Eylül 2021 21:27
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Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 3 yıl sürdürdüğü bakanlık görevindan ayrıldıktan yaklaşık 1 ay sonra Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı.
Ziya Selçuk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yoğun bir temponun içinden çıkınca insanlar 'Hoca, şimdi uzun uzun dinlenirsin herhalde' dediler. Aksine, daha çok çalışacağım dedim, ki şimdi tam da bu noktadayım. Derdim yine eğitim, derdim yine çocuklar, yine öğretmenler, yine aileler; çabam aynı çaba, kalem aynı kalem, tek fark kravat ve takım elbiseyle aramızın açılmış olması. Yoksa herkes bilir, öğretmen hep öğretmendir, okuldan çıkıp eve de gitse, emekli de olsa yine öğretmendir, nereye giderse gitsin öğrenmeye, paylaşmaya devam eder."
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