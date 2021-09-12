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Okul müdürü öğrencileri için amelelik yapıyor

Edirne'de Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ertan Çekiç, dezavantajlı öğrencilerine ayakkabı alabilmek için hafta sonları inşaatlarda amelelik yapıyor.
12 Eylül 2021 21:35
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Okul müdürü öğrencileri için amelelik yapıyor

Duvar'dan Tamer Yavuz'un haberine göre, okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının ardından bazı öğrencilerinin ayakkabısının çok eski olduğunu fark eden Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ertan Çekiç, bireysel olarak harekete geçti. Öğrencilerine eğitimde fırsat eşitliği sağlayabilmek adına amelelik yapmaya başlayan okul müdürü, inşaat sahibi ve ustaların destekleriyle 128 öğrencinin ayakkabı ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

'Ben amelelik onlar da ustalık yaparak, ihtiyacı olana öğrencilerime destek olacağız'

Çekiç, dezavantajlı bir okulda görev yaptığını ifade ederek,

"O yüzden öğrencilerimin fırsat eşitliğinden en üst seviyede yararlanabilmeleri için ne yapabilirim diye düşündüm. Ben Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın ustalarıyla görüşerek, onların da desteğiyle bu kararı aldım. Ben amelelik onlar da ustalık yaparak, ihtiyacı olana öğrencilerime destek olacağız. Ben bugünkü yevmiyemi, ustalar ise kendi yevmiyelerini okulumuzun öğrencilerine ayakkabı ihtiyacı olarak sağlayacağız. Edirne'de gerçekten eğitime destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bugün 1 kişi ile 2 öğrencinin ayakkabı ihtiyacı karşılanacak, biz 10 kişiyiz böyle olunca 20 öğrencinin ayakkabı ihtiyacını bugünkü çalışmamızla karşılamış oluyoruz." dedi.

'Öğrencileri için çalışan böyle çalışan bir öğretmeni gördüğümüz için gururlandık'

İnşaat sahibi Nurettin Ertek de inşaatın sorumlusu olarak böyle bir projeye memnuniyetle destek verdiklerini belirterek, "Her şey eğitim için, her şey çocuklar için" dedi.

İnşaatta usta olarak çalışan Sadık Alpdeyin ise "Öğrencileri için çalışan böyle çalışan bir öğretmeni gördüğümüz için gururlandık. Biz de ona destek olacağımızı söyledik ve bütün herkese böyle bunun gibi çalışmalar için yardım çağrısında bulunuyoruz. Ben ortaokulu yarı da bıraktım, imkanımız yoktu okuyamadım. O yüzden çocukların okuması için destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.
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