Ders ve ek ders saatlerine ilişkin Kararın en güncel hali için tıklayın

Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın tarihsel süreci ve değişiklikleri hakkında yaptığımız araştırmayı "Ek dersle ilgili karar bir an önce yenilenmelidir" başlığı ile sitemizde haberleştirmiştik.

Bu kararın en son güncel haline şu an ne Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresindeki mevzuat bölümünden ve devletin resmi mevzuat sitesi olan www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılamamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresinde ek dersle ilgili kararın 2018 yılında güncellenen hali bulunmakta fakat 2018 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı Kararıyla yapılan dört değişiklik karar metnine işlenmemiştir.

Kısacası Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar yamalı bohçaya dönmüştür.

En son 2007 yılı ocak ayında yukarıda yer verdiğimiz 2007/19 nolu Genelge ile açıklaması yapılan karar hakkında Bakanlık görüş yazıları yazmaya yetişemez duruma gelmiştir.

En son 2006 yılında kökten yenilen ek dersle ilgi karar artık 2021 yılında bir çok hususu içinde barındırmamakta ve bir çok soruya cevap verememektedir.

Bu nedenle ek dersle ilgili kararın yapılacak bir çalıştayla, hazırlanan görüş yazıları ve tereddüt edilen hususlarda gözetilerek, öğretmenlerin, yöneticilerin ve eğitim sendikası temsilcilerinin istek ve önerilerin de dikkate alınarak toplu sözleşme hükümlerinde elde edilen kazanımlarında eklenmesiyle yeniden yönetmelik şeklinde yazılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşmede eğitim öğretim ve bilim hizmet kolunda yapılan değişiklikler için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 2021 yılı Eylül ayı itibariyle en son güncel halini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR