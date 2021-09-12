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13 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları

13 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları.
12 Eylül 2021 23:08
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13 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile baş başa görüşecek, ardından heyetler arası görüşmelere geçilecek. Şentop, 15 Temmuz darbe girişiminde bombalanan alanı konuk heyetle ziyaret edecek, heyet onuruna akşam yemeği verecek.

(TBMM/11.00/11.15/12.15/Ankara/19.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bozkurt'ta İlçe Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Abana ve Bozkurt Sanayi Sitesi esnafıyla toplantı yapacak, Bozkurt'ta incelemelerde bulunacak.

(Kastamonu/12.00/14.00/15.00)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov ile bir araya gelecek, Liberal Demokrat Parti Başkanı Aktam Khaitov ile görüşmesinin ardından partiler arası iş birliği protokolü imzalanacak.

(Taşkent)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Turkcell Avrupa Veri Merkezi Açılış Töreni"ne katılacak, AK Parti Kapaklı İlçe Başkanlığı'nı ve Kapaklı Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

(Tekirdağ/11.00/12.30/13.00)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni"ne katılacak, Teknofest kapsamında düzenlenen "Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması"nın hazırlık etabını takip edecek ve Bilişim Vadisi'nde faaliyet gösteren firmaları ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00/Kocaeli/15.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Parlamentosu genel kurul oturumları başlayacak.

(Brüksel/17.30)

2- AB Komisyonu sözcülerinin basın toplantısı izlenecek.

(Brüksel)

3- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde "2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Programı"na ve Sur Ulu Camisi'nde "Hafızlık Türkiye Finali"ne katılacak.

(Diyarbakır/10.30/11.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
Memurlar.Net
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