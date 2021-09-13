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Altun: 12 Eylül demokrasimizin kara bir lekesidir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, milletin iradesine darbe vurularak, demokrasinin, insan haklarının hiçe sayıldığı 12 Eylül darbesinin, Türk demokrasisinin kara bir lekesi olduğunu belirtti.
13 Eylül 2021 00:52
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Altun: 12 Eylül demokrasimizin kara bir lekesidir

Altun, 12 Eylül darbesinin 41. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Milletin iradesine darbe vurularak, demokrasinin, insan haklarının hiçe sayıldığı 12 Eylül, demokrasimizin kara bir lekesidir. 15 Temmuz direnişi de göstermiştir ki milletimiz bir daha 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi kendi iradesini hiçe sayan teşebbüslere geçit vermeyecektir." ifadelerini kullanan Fahrettin Altun, 12 Eylül darbesinin anlatıldığı bir videoya da yer verdi.

12 Eylül'de 650 bin kişi gözaltına alındığı, 1 milyon 683 kişinin fişlendiği, 210 bin kişi hakkında dava açıldığı, binlerce kişinin vatandaşlıktan çıkarıldığı ve hapishanelerde işkenceye maruz kalarak hayatını kaybettiği kaydedilen videoda, Mustafa Pehlivanoğlu, Necdet Adalı gibi isimlerin de bulunduğu 50 kişinin cuntacılar tarafından idam edildiği hatırlatıldı.

Erdal Eren'in 17 yaşında cuntacıların kararıyla yaşı büyütülerek Ankara Ulucanlar Cezaevi'nde infaz edildiği anımsatılan videoda, "15 Temmuz'da milletimiz yeni 12 Eylüllere izin vermeyeceğini bütün dünyaya duyurmuştur. Bugün Türk Milleti, 12 Eylül cuntasının kurbanlarının aziz hatıralarını korumaya ve bu toprakları güçlü yarınlara hazırlamak için emin adımlarla yürümeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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