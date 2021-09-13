Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Kütahya, Bursa'nın güneyi, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Sinop, Osmaniye, Hatay'ın batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Konya'nın batı ilçeleri, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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