Türk Telekom 1 trilyon dolarlık pazarda önemli oyuncu olacak

Dünyanın teknoloji merkezi olarak kabul edilen ABD'deki Silikon Vadisi'ne Türk mühendis gücüyle giriş yapan Türk Telekom, bölgeden tüm dünyaya teknoloji ihracatı gerçekleştiriyor. Türk Telekom Grubu'nun Ar-Ge çalışmaları yapan grup şirketi Argela ve iştiraki Netsia'nın çalışmaları hakkında konuşan Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, "Teknoloji ve inovasyonun kalbinin attığı topraklarda Türk mühendislerinin gücünü dünyaya göstermek adına yerimizi almış bulunuyoruz" dedi. Amerika'da teknolojinin kalbinde 5G teknolojileri adına çok önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Önal, "Silikon Vadisi'nden dünyaya teknoloji ihraç ediyoruz" diye konuştu.

YOL HARİTASINDA AKTİF ROLDEYİZ

Argela ve iştiraki Netsia'nın, Silikon Vadisi'nde, 5G'nin yol haritasının çizilmesinde aktif roller üstlenerek küresel arenada Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini belirten Önal, "Dünyanın sayılı teknoloji şirketleriyle sürekli etkileşim içinde olmaktan, inovasyon ve başarı hikayelerinden ilham alarak, teknolojiyi faydaya dönüştüren yenilikçi ürünler geliştirip tüm dünyaya sunmaktan hem ülkemiz hem de Türk Telekom adına büyük heyecan ve gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı. Önal, Türk Telekom olarak, dünyaya teknoloji ihraç edecek seviyeye geldiklerinin altını çizdi.

İŞİN MUTFAĞINDA OLMAYI ÖNEMSİYORUZ

Dünya devlerinin tamamının Silikon Vadisi'nde bulunduğunu vurgulayan Ümit Önal, "Biz de işin mutfağında olmak, burada pişirdiklerimizi tüm dünyaya servis etmek istiyoruz. Bu yüzden Silikon Vadisi'nde olmayı önemsiyoruz. Dünyada teknolojiyle ilgili fikirler ilk önce Silikon Vadisi'nde üretiliyor" şeklinde konuştu. Türk Telekom'un, teknolojiye bu kadar yatırım yapmasının arkasında iki temel amaç bulunduğuna işaret eden Önal, şunları söyledi: "Birincisi, yerli milli teknolojilerin üretilmesini ve kullanılmasını sağlamak. İkincisi ise ülkemizi teknolojisiyle uluslararası arenada ön plana çıkarmak ve ülkemizin dünyaya teknoloji ihraç etmesine katkı sağlamak. Türk Telekom, bu iki amaca ulaşmak için büyük ölçüde, grup şirketi Argela vasıtasıyla sahip olduğu ABD Silikon Vadisi'ndeki şirketi Netsia'dan yararlanıyor."

5G ÇALIŞMALARI İKİ KOLDAN İLERLİYOR

Türk Telekom'un, teknolojik çözümlerin etrafında bir ekosistem oluşturmak ve bu ürünleri dünya pazarlarına sunmak için stratejik iş birlikleri yaptığını söyleyen Ümit Önal, Argela ve Netsia'nın, 5G ve yeni nesil teknolojiler alanında dünya çapında tescilli 56 patenti bulunduğunu bildirdi. Netsia'nın, 5G standartlarını belirleyecek yenilikçi çalışmalarını iki ana grupta topladığını anlatan Önal, birinci grup VRAN projesinin, 4G ve 5G'de Radyo Erişim Şebekesinin Dilimlenmesini ve Yazılım Tanımlı Ağlar ile yönetilmesini içerdiğini söyledi. İkinci grup SEBA'nın ise fiber optik erişim ağını dönüştürerek tedarikçi bağımlılığını azalttığını ve SDN & NFV teknolojileri ile hizmet dağıtımını hızlandırdığını aktaran Önal, SEBA'nın, 5G erişim ana taşıyıcısı olarak kullanılma potansiyeline sahip bir ürün olduğunu vurguladı. Önal, "Türk Telekom, ülkemizde yerli ve milli fiber altyapıyı sağlarken, Netsia ile dünya pazarında bu iki alanda önemli bir pozisyona gelmiş ve küresel pazarda sürekli artan bir ilgi ile karşı karşıya bulunuyor" dedi.

FİBER AĞA YAPAY ZEKA

Netsia SEBA (SDN Enabled Broadband Access) projesi ile fiber ağların yapay zeka ile yönetilmesini sağlıyor ve donanım konusunda tedarikçi bağımlılığını ortadan kaldırıyor, maliyetleri düşürüyor. SEBA çözümü daha şimdiden dünya çapında büyük ilgi görüyor. İngiltere, Almanya, Brezilya, Tayvan'ın ileri gelen operatörlerince deneniyor. SEBA, 1 trilyon dolarlık telekom pazarında önemli bir avantaj sunuyor. Türk Telekom, Netsia ile bu iki alanda önemli bir oyuncu haline gelmiş durumda.

16 YILDA 17,9 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Türk Telekom'un, Türkiye'nin 5G yapılanmasında ön safta yer aldığını aktaran Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 5G'nin yapı taşı fiberi mahalle mahalle, köy köy tüm ülkeye ulaştırıp 5G yolculuğunda Türkiye'yi öncü yapmaya kararlı olduklarını ifade etti. Önal, "2021 ikinci çeyrek itibarıyla ülkemizin dijital dönüşümü için 2005'teki özelleştirmeden bu yana şirket satın alımları dahil 17,9 milyar dolar yatırım yaptık. Dijitalleşmenin olmazsa olmazı fiber altyapısını yaygınlaştırmak için fiber yatırımlarımızı son 10 yılda 2 katından fazla artırdık. 2021 yatırım hedefini, yıl içinde 2 kere yukarı yönlü revize ederek 2020 yatırım rakamına göre yüzde 25'ten fazla bir artış ile 8,5 milyar TL olarak belirledik" şeklinde konuştu.

İdris Saruhan