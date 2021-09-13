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Sokaktaki maskesiz ve mesafesiz görüntüler endişeyi arttırıyor

Koronavirüste günlük vaka sayıları 22 binleri ve vefat sayıları ise 250'yi bulurken, sokaktaki görüntüler endişeleri artırıyor. Aşının verdiği güvenle cadde ve meydanlar dolup taşarken, tedbirler rafa kalktı. Maskeler, ya çenede ya da elde. Mesafe ise tamamen gözardı edilmiş durumda.
13 Eylül 2021 07:05
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Sokaktaki maskesiz ve mesafesiz görüntüler endişeyi arttırıyor

Koronavirüste günlük vaka sayısı 22 binleri, ölü sayısı ise 250'nin üzerine gösterirken sokaklardan korkutan görüntüler gelmeye başladı.

MEYDANLAR DOLU

Aşının verdiği güvenle cadde ve meydanlar hınca hınç doldu, salgının yayılmaması için büyük önem arz eden tedbirler de rafa kalktı. Yeni Şafak, İstanbul'un ünlü meydan ve caddelerinde koronavirüs tedbirlerinin izini sürdü. İlk durak tarihi yarımadanın kalbi Eminönü oldu. Her zaman olduğu gibi meydan yine İstanbulluların yanısıra yerli ve yabancı turistlerle dolu. Maske takmak zorunlu olduğu halde yayaların arasında hiç maskesi olmayan insanlar var. Bazı maskeler ise kulakta, çenede veya elde.

ESNAF MASKEYİ UNUTMUŞ

Eminönü'nde İnsan kalabalığının en yoğun olduğu peynirciler ve kuruyemişçilerin bulunduğu caddede durum daha içler acısı. Turistlerin yanısıra esnafın neredeyse hiçbirinin maske takmaması dikkat çekiyor. İnsanlar omuz omuza, sosyal mesafe hiç yok. Her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan Kapalı Çarşı'da da manzara kötü. Esnaflarda yine maske hiç yok, vatandaşlar ise aynı konuda oldukça özensiz.

MASALAR BİTİŞİK NİZAM

İstiklal Caddesi'nde maske takanlar kadar maskesiz gezenler de var. Yine turistlerin neredeyse hiçbirinde maske yok. Eğlence mekanları ile restoran ve kafelerde korana genelgelerine uyan yok. Mekanlarda masalar arasındaki her yönden en az 1,5 metre, sandalyeler arasında 60 cm mesafe olması gerekirken bitişik nizama geçilmiş. Sandalyeler de sırt sırta. Yine sadece iki yönlü kullanılması gereken masaların hepsi tam dolu.

Yaya yoğunluğunun olduğu iskeleler, Anadolu yakasına geçmek için bekleyen insanlarla dolu. Vapur ve teknelerin bekleme salonlarında insanlar ağız ağıza. Maskeye dikkat eden insan sayısı oldukça az. Bir teknenin yarı açık bölümünde oturan 10'dan fazla insanın hiç birisinde maske olmaması dikkatimizden kaçmadı.

Mustafa İlhan
Yeni Şafak
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