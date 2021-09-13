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İthal tohumda virüs alarmı: Domates, biber ve kabak tohumuna 'bitki sağlığı'

Tarım ve Orman Bakanlığı, son dönemde virüs ve viroidin hızla yayılması üzerine domates, biber ve kabak tohumu ithalatçılarını uyardı. İran, İspanya, ABD, İtalya, Fas ve Hindistan gibi ülkelerden yapılan ithalatta bitki sağlığı şartı getirildi.
13 Eylül 2021 07:35
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İthal tohumda virüs alarmı: Domates, biber ve kabak tohumuna 'bitki sağlığı'

Dünyada son zamanda birçok bitki türünde görülen virüs ve viroidin hızla yayılması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı hareket geçti. Bu kapsamda domates, biber ve kabak tohumlarının ithalat kontrollerinde yeni kararlar alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı kanalıyla Ticaret Bakanlığı'na 'acele' koduyla gönderilen yazıda domates, biber ve kabak tohumlarında görülen ToLCNDV ve ToMMV virüsleri ile 4 viroidinnin son dönemde dünyada yayıldığına işaret edildi. Söz konusu virüslerin Türkiye'ye girişinin önlenmesi amacıyla ithalatta analiz uygulamaları başlatılacak.

BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Türkiye'de olmayan ToLCNDV'in hıyar, kavun, bal kabağı başta olmak üzere, domates ve biber gibi fazla sayıda konukçuya sahip bir virüs olduğu belirtilirken İran, Hindistan, Bangladeş, Endonezya, Pakistan, Yunanistan, İtalya, İspanya, Cezayir, Fas, Tunus ve Seyşeller'de yaygın olarak saptandığı kaydedildi. Söz konusu virüsün yakın çevremizde bulunması ve geniş yelpazede konukçularının da bulunması sebebiyle Türkiye açısından büyük risk oluşturduğu vurgulandı. Söz konusu yazıda, Türkiye'nin ithalatı İsrail ve İran başta olmak üzere Çin, ABD, Brezilya, Meksika, İspanya, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerden yaptığı belirtildi.

ÖNLEMLER ALINDI

Domates ve biberde Avrupa ülkelerinin hemen hemen tamamında virüs görüldüğü tespit edildi. Bu kapsamda, muhtelif ürünlerde zararlı olan ve tohumlarla taşınan karantina etmeni 2 virus ve 4 viroidin ülkeye girişinin önlenmesi amacıyla ürünler incelenecek. Bu kapsamda, tüm ülkelerden Türkiye'ye domates, biber ve kabak tohumlarının ithalatında bitki sağlığı şartları dikkate alınacak.

UYGULAMA 15 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yazısında, söz konusu bitkilerde görülen zararlı etmenlerin Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika kıtasındaki birçok ülkede yaygın şekilde görüldüğü belirtildi. Yazıda, bu zararlıların Türkiye için de risk oluşturduğu ifade edildi. Bakanlık, belirlenen ürünlerde zararlı olan ve tohumlarla taşınan karantina etmeni 2 virüs ve 4 viroidin Türkiye'ye girişinin önlenmesi için önlemlerin 15 Eylül 2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçirileceğini duyurdu.

Yasemin Asan

Yeni Şafak
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