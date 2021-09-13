Üç hakimden biri başkan seçilecek

AK Parti ve MHP'nin uzun bir süredir üzerinde ayrı ayrı çalıştığı Siyasi Partiler ve Seçim Yasası ile ilgili yapılacak düzenlemede önemli bir değişikliğin gündeme geldiği öğrenildi. Cumhur İttifakı'nın Meclis'in açılmasıyla birlikte bir araya gelerek son şeklini vereceği taslakta, seçim kurulu başkanlarının belirlenmesiyle ilgili yapılacak değişiklik için kollar sıvandı. Kanuna göre, bölgede bulunan en kıdemli hakim, il seçim kurulu başkanlığı görevini yürütüyor. Yeni düzenleme ile bu uygulama yerine başka bir formül üzerinde duruluyor. Edinilen bilgilere göre, yapılacak düzenleme ile Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) verilecek yetkiyle ildeki en kıdemli üç hakim arasından birinin il seçim kurulu başkanı olarak görevlendirmesi formülü üzerinde durulduğu belirtildi. Bunun yanı sıra, HSK tarafından ataması yapılacak bu başkanlar belirli kriterlere göre atanacak.

MYK'DA ELE ALINACAK

Siyasi Partiler ve Seçim Yasası'yla ilgili yapılacak düzenlemelerin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulunda da (MYK) ele alınması bekleniyor. Taslak metin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarının ardından son şeklini alacak. Daha sonra Siyasi Partiler ve Seçim yasasıyla ilgili MHP ile görüşmelerin başlayacağı belirtiliyor. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme ilişkin de değerlendirmeler yapacağı MYK toplantısında, Mali ve İdari İşler Başkanlığı ile AR-GE ve Eğitim Başkanlığı birer sunum gerçekleştirecek.

YARDIMDA YÜZDE 3 OY KORUNUYOR

Yine, taslakta, AK Parti ve MHP'nin uzlaştığı kritik maddeler de bulunuyor. Buna göre, seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesi konusunda uzlaşıldı. Yine, siyasi partilerin Hazine yardımından yararlanmaları için yüzde 3 oy alma zorunluluğu yeni düzenlemede de korunuyor. Ayrıca, siyasi partilerin hülle yoluyla milletvekili transferlerini önlemek için bir partinin seçime girmesi şartları arasında yer alan "Meclis'te grubu bulunma" şartı kaldırılıyor. Tartışılan dar ve daraltılmış bölge seçim sistemi de yeni düzenlemede yer almayacak.

Ebru Karatosun